外交部談谷歌暫停華為業務　支持中企維權

美方稱中方破壞協議 外交部：混淆視聽轉嫁責任（圖片來源：人民網） 中評社北京5月21日電／據外交部網站消息，外交部發言人陸慷今日主持例行記者會。



記者會答問實錄如下：



應國務院總理李克強邀請，瓦努阿圖共和國總理夏洛特·薩爾維將於5月26日至31日對中國進行正式訪問。



這是薩爾維總理就任以來首次對中國進行正式訪問。訪問期間，習近平主席將會見薩爾維總理，李克強總理將同薩爾維總理舉行會談。兩國領導人將就中瓦關係以及共同關心的重要問題交換意見。除北京外，薩爾維總理還將訪問海南並途經香港。



瓦努阿圖是太平洋島國地區的重要國家，是中國的好朋友、好夥伴。中瓦建交37年來，兩國關係取得長足發展，各領域合作成果豐碩。去年11月，習近平主席在巴布亞新幾內亞同薩爾維總理成功舉行會晤，一致同意將兩國關係定位提升為相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，這開啟了中瓦關係新篇章。中方願同瓦方一道，以薩爾維總理這次對中國進行正式訪問為契機，增進政治互信，擴大務實合作，推動中瓦全面戰略夥伴關係取得更大發展，更好造福兩國人民。



問：谷歌公司已經暫停了和華為公司的部分業務合作，顯然這是由於美國對華為採取限制措施的原因。你有何回應？



答：我們注意到有媒體稱“谷歌公司已暫停對華為公司提供服務”的說法。我們將就此進一步核實確認，並關注事態的發展。



同時，中方支持中國企業拿起法律武器，捍衛自己的正當權利。



問：據報道，美國總統特朗普17日表示，美國和中國實際上已經有一份協議，但中方破壞了協議。請問中方對此有何評論？



答：我不知道美方所說的“協議”是什麼。美方可能一直有一份自己奢望的“協議”，但肯定不是中方同意過的協議。



中美11輪經貿磋商未能達成協議，根本原因在於美方試圖通過極限施壓實現不合理的利益索求。這從一開始就行不通。在要挾未果、引發美國國內外廣泛質疑和市場動蕩的情況下，美方又想混淆視聽轉嫁責任，這也是徒勞的。中方在過去11輪談判中表現出的誠意和建設性態度國際社會有目共睹。



我願再次重申，中美經貿磋商只能沿著相互尊重、平等互利的正確軌道前行，這樣才有成功的希望。