歐洲議會選舉前夕　多國爆發反民族主義抗議

中評社北京5月21日電／據德國《明鏡》周刊20日報道，在歐洲議會選舉前夕，歐洲多國數十萬民眾19日走上街頭，參加反對民粹主義及民族主義的遊行。



據報道，德國約15萬民眾在多個城市參加遊行。除普通民眾外，參加抗議活動的還包括一些政治人物，如德國社民黨主席納勒斯。德國外交部長馬斯也在推特上號召民眾走上街頭，大聲說出大多數人的想法——“反對民族主義”。



在波蘭華沙、匈牙利布達佩斯、英國倫敦、法國巴黎等歐洲城市，民眾也紛紛舉行類似遊行。羅馬尼亞首都布加勒斯特的遊行主題是“不要憎恨，需要改變”。人們聚集在市中心的廣場上，排出心形隊列，表達“愛歐洲”的信息。德新社稱，組織這次多國抗議活動的是歐洲400多個機構組成的“一個歐洲為大家”聯盟。該聯盟的成員既有各國的中左翼、左翼政黨，也包括綠色和平組織等機構。聯盟希望通過在歐洲議會大選前舉行遊行，宣揚民主、社會正義和氣候保護等主題。



歐洲議會選舉將在本月23日至26日舉行。德國新聞電視台稱，此次選舉將決定歐洲的命運。德國電視二台17日公布的調查顯示，多國的極右翼政黨獲得了較高的支持率。德國選擇黨的支持率為12%。法國的“國民聯盟”獲得了22%的支持率，超過執政黨“共和國前進黨”0.5個百分點，處於領跑地位。根據最新選情預測，算上英國議員，歐洲議會的右翼政黨最終將約占歐洲議會23%至25%的席位，甚至成為歐洲議會最大的勢力。上周六，歐洲多國10多名極右翼政黨領袖在意大利舉行集會，希望獲得更多支持。



德國總理默克爾19日在柏林呼籲歐洲挺身對抗極右翼勢力。“我們必須著手應對民粹主義勢力，他們想摧毀我們的價值觀。我們必須堅決對抗他們。”



（來源：環球時報）