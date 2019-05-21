美黑人富豪承諾為學生償還貸款

中評社北京5月21日電／5月19日，馬丁·路德·金的母校、美國莫爾豪斯學院2019級的396名畢業生被一個天大的餡餅砸中，當天一位在畢業典禮上講話的超級富豪向他們做出一個非比尋常的承諾：“你們將不會背負任何債務進入社會！”



據《紐約時報》19日報道，做出該承諾的是美國最富有的黑人之一羅伯特·史密斯。史密斯說，他和他的家族將為該校畢業班的所有學生償還學生貸款，使他們在不受經濟羈絆的情況下進入人生的下一個篇章。將為谷歌工作但已背負1萬美元貸款的學生歐內斯特說，“這是最美妙的事情，所有人都在歡呼雀躍。”近年來公布的數據顯示，莫爾豪斯學院畢業班學生背負的總債務約1000萬美元，但有報道稱，今年畢業生的債務規模約為4000萬美元。據知情人士稱，史密斯一直為學生的貸款負擔憂慮，他做這個決定沒有提前告訴任何人，所有人都對此感到驚奇。



如今，美國各界都在呼籲想方設法減輕美國學生與日俱增的債務負擔，過去10年來美國學生貸款總額增加了一倍。官方數據顯示，美國學生的人均聯邦貸款債務為3.2萬美元。伊麗莎白·沃倫等總統參選人已將取消學生貸款當作其主要競選綱領之一。美國聯邦政府已經推出一些減輕學生貸款的項目，但大部分都是針對特定學生，例如畢業後到公共部門工作的學生等。為應對學生貸款危機，紐約大學醫學院等院校近來宣布將免收任何學生學費。



據《福布斯》雜誌估計，史密斯的財富大約為50億美元，位列世界億萬富豪榜單第355名，其創辦的私募基金管理著約460億美元資產，被視為在美國表現最好的企業之一。



（來源：環球時報）