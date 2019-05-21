數百名“黑背心”示威者於法國機場抗議

防暴警察維持現場秩序（圖片來源：環球網） 中評社北京5月21日電／5月19日，約500名“黑背心”移民抗議者聚集在法國巴黎戴高樂機場的2號航站樓，要求以示威的方式與法國總理愛德華•菲利普會面，討論該國的庇護政策，並反對將移民驅逐出境。



據“今日俄羅斯”（RT）20日披露的抗議現場視頻顯示，幾乎“占領”了戴高樂機場2號航站樓的“黑背心”抗議者們聚集在一起，蹲坐在地上，其中一名身著白色短袖的示威者手拿揚聲器高呼：“為所有人提供（身份）證件！”RT稱，在此次抗議活動中，還有示威者對著擴音器大喊：“法國不止屬於法國人！每個人都有權利來到這裡！” 這些抗議者除了要求與菲利普會面，討論庇護政策，他們還表示，要與法航公司代表見面，要求其“停止在經濟、物資、後勤或政治上參與到驅逐出境事件當中。”



從視頻和報道配圖可以看到，在抗議活動現場，數十名名法國防暴警察排成一排，站在戴高樂機場的自動扶梯旁監視抗議活動，維護秩序。RT稱，巴黎機場公司（Aeroports de Paris）表示，並沒有航班受到此次抗議活動的影響。



RT透露，此次抗議活動由移民組織“La Chapelle Debout”發起，該組織表示，在法國“黃背心”抗議運動之後，“La Chapelle Debout”組織成員自稱為“黑背心”。



此外，RT援引《巴黎人報》（Le Parisien）的報道稱，法國航空公司代表團已與該組織進行會面，並表示將“向管理層傳達（抗議者的）不滿”。



（來源：環球網）