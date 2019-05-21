美國對中國無人機發警告　大疆：獲美政府驗證

中評社香港5月21日電／美國國土安全部週一警告，中國製造的無人機對美國機構的資安帶來“潛在威脅”。對此，中國大疆創新公司今天說，大疆無人機技術的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府。



美國對華為祭出嚴厲制裁後，有線電視新聞網（CNN）報道稱，美國國土安全部強烈關切中國製造的無人機正在竊取數據。



中央社援引報道稱，美國國土安全部網路和基礎設施安全局週一發表報告，警告中國無人機可能正將敏感資料傳送回國內製造商，中國政府可因此獲取資料，這種做法會對美國機構的資訊安全帶來“潛在威脅”。



報告雖未點名是那一家中國無人機製造商，但美國和加拿大市場上接近80%的無人機都來自總部設在中國深圳的大疆。近年來，美國當地執法機構和基礎設施營運商正逐漸依賴無人機。



報告還說，美國政府對任何將美國數據帶入威權國家領域的技術產品表示強烈擔憂，該國家允許其情報部門不受限制地訪問該數據或以其他方式濫用該數據。



報道指出，美國官方過去就曾對中國製造的無人機提出國安擔憂。2017年，美國陸軍發出禁止使用大疆無人機的禁令，並在備忘錄宣稱該公司與中國政府共享關鍵基礎設施和執法數據。



環球網報道，大疆今天對此發出回應稱，大疆一直以來高度重視資訊安全問題，大疆技術的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的獨立驗證。



回應稱，當用戶使用大疆無人機或其他技術產品時，所生產、存儲和傳輸的資料都完全由用戶掌握。此外，大疆還提供特殊的模式以滿足不同客戶的資訊安全管理需要，比如斷開網路連接的本地資料模式、私有雲部署模式等等。



回應強調，全球大量機構每天都在使用大疆的技術，以提高生產效率，保障生產安全，甚至是拯救生命。大疆將持續與全球的客戶及政府管理部門合作，確保能滿足不同地區不同行業的技術規範以及資訊安全需要。