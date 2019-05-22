張文基：美國一系列動作目的是什麼？

張文基 中評社香港5月22日電（作者 張文基）美國最近牛的很，經濟、外貿、軍事、外交全面出擊世界各地：1.將中國出口美國的價值2000億美元商品的關稅從10%上升到25%，同時對墨西哥、mk加拿大、及歐盟國家的貿易制裁大棒也是高高舉起，隨時準備落下。2.加速對委內瑞拉內政的干涉，在製造動盪和政變失敗後，更威脅要直接出兵完成政權更迭。3.對伊朗展開全面經濟制裁，希望斷絕伊朗的所有石油及重要物資的出口，並增調海空軍兵力到周邊地區，企圖製造伊朗內部動盪推翻現政權。4.完全不顧朝鮮的合理生存訴求，導致朝核談判陷入僵局。5.在台灣問題上屢次挑戰中國底線企圖製造兩岸對立，危害兩岸人民的根本利益。



美國一系列動作的目的是什麼？是借著戰略恫嚇追求國際間的新的、對美有利的新穩定態勢？還是企圖消滅所有其他不同政治制度的國家，追求一個唯美國獨尊的新的世界格局？如果是前者，世界在經過激烈的博弈後還有希望維持一個新的和平穩定的發展環境。如果是後者，則代表美國完全拋棄小羅斯福總統創造的二戰後的國際合作治理結構，世界將面臨大動蕩，而自1940後的美國主導世界的世紀也將提前結束。



絕大多數的美國人民都希望美國的目的是爭取一個對美國最有利的態勢而不是去追求建立一個美國帝國。這也是特朗普2016年競選時的立場，然而由於特朗普現在的國安團隊已經全部被新保守主義者掌控，而這些人的最高理想就是征服一切不同制度的國家和地區，建立美國帝國主義。2001年911事件後以當時的副總統Dick Cheney為首的新保守主義者攫取了小布什的國安主導權，造成之後美國和世界的災難。在美國國立最鼎盛的時代他們都不能搞定伊拉克和敘利亞這種地區中等實力國家，他們這麼可能在今天，美國基本破產時候，有實力達到他們更大的、同時吃全球的野心！



表面上美國的經濟不論是就業率、GDP成長率或者是股票市場都表現亮麗，給當政者無限信心。然而，它的基礎是不穩定的，主要是靠聯儲會的持續維持低利率和寬鬆的貨幣政策來支撐。去年第四季度當聯儲會計劃繼續調高短期利率時股市持續下跌，招到特朗普對聯儲會的直接攻擊。當聯儲會宣佈暫停提升利率後股市呈現一片榮景。



美國經濟面臨兩大挑戰：聯邦赤字和國家債務太高。2019年度聯邦的總預算是4.407兆（萬億），預計總收入是3.42兆，赤字是1兆。扣除社安、醫保、國債利息等強制性支出，可支配的支出僅有1.2兆，其中有關軍事方面的預算是8930億（包括國防部基本預算是5760億海外軍費1740億及其他部會內的軍事有關預算）。按照特朗普的話，十幾年來美國在中東花了七兆的直接軍費。美國有錢打伊朗嗎？更別提中國了！



美國今天的聯邦債務約22.3兆，GDP是21.1兆，事實上美國的實際債務如果包括聫邦政府承諾的義務開支諸如醫療保險，社會安全福利，聫邦退休金，等等，估計在100兆到211兆之間。



美國的債務炸彈隨時可能有爆炸的危機，而沒有爆的原因是全世界都買了美國的各種債卷，因為大家都相信美國債卷是最安全的！事實上，今日的美國就像過去債務累累的大戶，靠著打白條過日子，然而如果還不改弦更張，節衣縮食，勤奮努力，全球老百姓拒收白條的日子就不遠了。



（作者張文基 世界（美國）中美論譠社社長）