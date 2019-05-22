藍議員朱暖英：韓粉變成柯粉是藍軍警訊

連任四屆的國民黨台中市議員朱暖英。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月22日電（記者 林谷隆）針對中國國民黨2020初選民調的變化，國民黨台中市議員朱暖英接受中評社訪問表示，藍軍兩強韓國瑜、郭台銘支持度下滑，無黨籍台北市長柯文哲竄起，絕對是很大的問題。這段時間因初選政策搖擺不定，導致韓粉對國民黨失去信心，韓粉與柯粉有部分是務實理性的中間選民，很可以因輿論變化與政黨喜好，導致韓支持度轉移到柯身上，當然是國民黨警訊。



朱暖英，國民黨十八、十九、二十屆黨代表，連任四屆台中市議員。夫婿是高雄市政府勞工局長王秋冬，曾任3屆台中市議員、台中市民政局長、前“行政院”中部聯合服務中心副執行長等職。



根據《聯合報》最新民調，在藍綠白三強對決，柯文哲和韓國瑜分別以32％、31％支持度並列領先，蔡英文以22％殿後。若國民黨派出郭台銘，柯獲31％民眾支持，郭支持率29％，21％屬意蔡。顯示藍營兩強郭韓均呈現民調下滑趨勢，綠營蔡賴支持度變化不大，最特別是無黨籍台北市長柯文哲竄起，支持度反超郭韓，暫為民調領先者。



朱暖英認為，國民黨要趕快想辦法回應韓粉期待，因基層非韓不投呼聲還是非常高，黨中央要重視這樣的問題。如果認為韓國瑜是國民黨最有希望的人選，就應該要全力來幫韓國瑜，打贏這場2020大選。



如何解讀韓國瑜支持度下降，支持度為何不是轉移到郭台銘身上，反而是柯文哲民調上升？



朱暖英告訴中評社，韓國瑜接地氣，除國民黨死忠支持者，也得到很多非典型藍營支持者的支持。這一點與朱立倫、郭台銘的支持者不同。朱郭的支持者都是典型的國民黨支持者，與地方事務比較脫節。

