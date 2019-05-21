落選人指控舞弊　台南“立委”初選吵翻天

前台南副市長顏純左召開記者會，呼籲民進黨中央停止台南第一選區 “立委”公告提名。（中評社） 中評社台南5月21日電（記者 趙家麟）民進黨2020初選蔡英文、賴清德相爭，台南兩個選區的“立委”初選迄今也還沒完沒了。趕在22日黨中央公告提名“立委”前，落選者21日都針對初選結果提出疑義，不承認選舉結果。



台南市“立委”第四選區民進黨初選民調，已由挺賴的新潮流系市議員林宜瑾勝出，但落敗的挺蔡前副秘書長李俊毅，則質疑民調過程出現大量非選區電話，明顯舞弊。



李俊毅除了日前向中央黨部遞狀要求徹查外，21日再向黨中央發出初選民調疑義查核申請函，直指選區樣本內含不合格電話號碼的比例為15%至25%，已嚴重扭曲民調結果，要求民調委員會指定時間地點，通知他派指派專家查核。



台南“立委”第一選區，四強相爭、刀刀見骨，最後由“正國會”的前台南市議員賴惠員勝出，落選的3人都提出抗議，指控賴惠員涉違紀、違法，全力阻止黨中央預定22日公告提名作業。



挺賴的兩位落選人現任“立委”葉宜津和前“農委會副主委”李退之，已聯合向法院提告，向民進黨提起民事“確認民意調查無效”之訴。另，民進黨台南市黨部執委會於5月9日也無異議通過“希望中央黨部暫緩提名”。



另一位落選人，曾任賴清德的副手的前台南副市長顏純左21日召開“建請中央不提名賴惠員”記者會，指賴惠員的被控違紀、違法案件，還在中評會、法院審理中，呼籲黨中央不要提名賴惠員。