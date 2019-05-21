高來高去！韓國瑜喊話郭董投資郭要韓留高雄

郭台銘受邀到開南大學演講。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月21日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜在議會接受質詢時向鴻海董事長郭台銘“喊話”，鴻海再不來高雄設廠就要找其他人合作，郭台銘下午在桃園受訪表示，5月底之前會交出訂金，建設規劃也會在5月底定案，郭再度保證，韓國瑜答應承諾的事情，“我們一定會好好去做到”，讓韓繼續留在高雄，為高雄來打拼。



郭台銘與韓國瑜是國民黨2020初選“重量級”人物，面對可能來臨的“郭韓相爭”，兩人不時隔空“對話”。



國民黨市議員陳美雅21日在市議會質詢韓國瑜，擔憂鴻海投資高雄計劃是否因為郭董交棒，因此生變？韓國瑜回答提到，確實另有其他廠商也在拜託找地，“鴻海動作要快”。



郭台銘下午受邀到桃園市蘆竹區開南大學演講，演講前接受媒體採訪，被問到韓國瑜要鴻海趕快來高雄投資，不然要找別人合作的看法？



郭台銘表示，其實我們地都已經看好了，已經談到細節，要繳交定金，不過他現在已經不太管事，鴻海的人地都看好了，從3月17號開始，看了幾塊地，現在正在選擇與談判過程，5月底前會繳交訂金，建設規劃必須在5月底定案。



他重申，韓市長答應承諾的事情，我們一定會好好去做到，做最科技的產品，會支持韓市長在高雄的建設，也會繼續支持韓國瑜繼續留在高雄、為高雄來打拼。



媒體追問，如果韓國瑜民調被郭台銘領先，選票未必流到郭，反倒是流向無黨籍台北市長柯文哲的看法？



“這些是見仁見智”，郭台銘解釋，只要國民黨他跟韓市長共同合作，中央跟地方的分工，才是最好的組合，經過這段時間，到各地方拼經濟跑基層，有信心這些票會流到自己這邊來。



郭台銘強調，他每天睡幾個小時，不斷到地方舉辦拼經濟的座談，相信理性的選民會感受到，他自己也會增加自己的肢體語言，多一點溫度，相信會更多人知道，他是最適當的人選，把台灣的經濟翻轉，讓世界看得到往後20年發光發熱。