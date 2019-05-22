中評關注：快被搓掉？賴清德話愈說愈重了

賴清德砲火轉趨猛烈。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月22日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選進入倒數階段，中執會將在22日討論初選時程等議案。在三度事務性協商未果下，前“行政院長”賴清德火氣也越來越大，賴清德在21日接受廣播節目專訪時，對於曾當面承諾蔡英文不選的說法，罕見地“直球對決”批是蔡英文或其幕僚說謊，談到與蔡英文不同之處則轟蔡不願表態接受初選結果，提前為22日中執會埋下火藥味。



民進黨22日將舉行中執會討論2020初選時程等議案。過去面對初選事宜，賴清德多半僅會回答將堅定走完初選程序，頂多針對初選進行表態呼籲，像是要求黨部不要打一場沒有期限的初選，減低基層的焦慮；面對蔡英文陣營的提出“1加1大於2”等可能沒收初選的言論，最多批這會讓人覺得是分贓等，透過“擦邊球”的方式來捍衛自己的訴求。



面對初選一延再延，召開3次事務性協商仍無共識下，為捍衛自己的主張，賴清德的砲火也轉趨猛烈開始“直球對決”，先是在台灣大學演講時，批他與蔡英文不同之處在於“小英想改變遊戲規則”，21日接受廣播專訪時，則是再度批蔡英文不願表態接受初選結果，同時面對主持人詢問是否曾當面跟蔡英文說不選，賴清德重批根本沒有這件事情，是“總統”還是幕僚在說謊？



為何賴清德言論轉趨激烈？觀察民進黨初選，一再主張要按照初選時程進行的賴清德，被迫接受初選時程延了2次，為求初選順利進行，與蔡英文陣營召開3次協調會，但雙方對於初選時程、手機民調比例仍有意見導致協商未果。賴為了捍衛自己的主張理念，話越講越重了。



