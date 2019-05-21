日執政聯盟認議員失言不須請辭　僅提譴責案

中評社香港5月21日電／日本國會眾議員丸山穗高日前失言提出“戰爭奪島”，在野6黨已在眾議院提出建議請辭決議案；不過，執政的自民黨與公明黨今天提出譴責決議案，認為失言不致要丸山請辭。



日本與俄羅斯正在就解決所謂“北方領土”問題在內的和平條約進行談判，但雙方在“北方領土”主權方面主張迥異，談判未來難料。



丸山穗高日前隨團前往參訪日本所謂“北方四島”，並在11日晚上向團長提問，“用戰爭把島奪回來，你贊成還是反對？”此話一出，團員們紛紛向丸山表達抗議。



日本放送協會（NHK）報道，自民黨與公明黨今天向眾議院提出譴責決議案，要求丸山反省。



中央社援引報道，決議案指出，丸山的發言有違憲法和平主義，嚴重損及國家利益，並讓眾議院喪失威信與品格，是無論如何都不能忽視的問題，須督促進行深切反省。



擔任眾議院議院運營委員會執政黨首席理事的自民黨菅原一秀說，丸山這樣的發言雖然完全無法容許，但但也不致於要讓丸山辭去眾議員。



自民黨幹事長二階俊博談到在野黨提出的建議請辭決議案說，應該慎重再慎重，且讓丸山本人可以充分解釋也很重要。



相較於上週在野6黨提出的建議請辭決議案，自公聯盟表示，有關國會議員的身分，有必要慎重處理，過去也沒有以發言有問題為由通過建議辭職的決議。



擔任眾議院議院運營委員會在野黨首席理事的立憲民主黨手塚仁雄說，丸山的發言，是以國會議員身分否定憲法所規定的和平主義與放棄戰爭的發言，且丸山是代表眾議院前去參訪，用眾議院立場要求丸山請辭是適當的。



朝野將針對目前提出的2項決議案進行協商，如果無法達成共識，將持續進行協商。



丸山雖然事發後坦承自己是酒後才出此言，除公開致歉也撤回發言，但堅持不請辭；他昨天面對媒體詢問重申，不會請辭眾議員職務。