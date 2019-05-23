汪毅夫：活字典的活力

汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京5月23日電（作者 汪毅夫）廈門文史專家洪卜仁先生在海峽兩岸有“活字典”之譽，學者、學生向他請益，從來是有求必應、有問必答。我也曾有面聆教益、如坐春風的機會，心中對洪老懷有很深的敬意。



洪老的學問在於地方史研究。在我看來，洪老提升了廈門地方史研究的學術水準，還提示了海峽兩岸的很多聯結點，甚而洪老本人也成了聯結海峽兩岸的一個點。



活字典的活力是永不消逝的。洪老用他的學術實踐和學術成果告訴我們，大陸的任何一地（包括廈門）都同台灣有一定的聯結。假若各地的文史工作者都像洪老一樣留心此道，提升本地地方史研究的學術水準、也提示本地同台灣的聯結點，那會是多麼充滿活力、多麼“鬧熱滾滾”（閩南語，熱鬧也）的場景呢。



讓我來一番自問自答、舉例言之。或問：新疆同台灣有何聯結？曰：新疆建省先於台灣1年。台灣建省乃循“甘肅新疆” 例，稱“福建台灣”。俾邊疆省份同內地省份內外相維、聯成一氣也；或問：陝西同台灣有何聯結？曰：清代台灣鄉土社會裡使鄉民受約、自約和互約的鄉約制度乃從陝西藍田《呂氏鄉約》取益和仿效而來；或問：山東、河南、山西同台灣有何聯結？曰：清代初年，山東、河南、山西是安置從台灣而來的明鄭降軍的主要省份。清康熙二十二年十二月十四月，康熙帝曾下令從安置於山東、河南、山西的明鄭降軍選拔“藤牌兵”500名用於“征剿羅刹”，可見其時此三省安置的台灣人數之多……。



同日本侵略者“割台”一樣， 國賊“台獨”分子也有意割裂海峽兩岸的聯結。對此，大陸各地的文史工作者當學洪蔔仁，做好大陸各地與台灣、大陸各區域文化在台灣的研究。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）