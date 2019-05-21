拼經濟誰行？郭台銘：他們是用說的我用做的

郭台銘今天到桃園市中壢區與里鄰長進行座談。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月21日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘，面對黨內初選可能的競爭者，特別是高雄市長韓國瑜與國民黨前主席朱立倫都說要“拼經濟”，郭21日在桃園與基層座談不忘提到，自己比朱立倫、韓國瑜更懂經濟，“他們都用說的，自己是用做的”，講經濟自己是專業。



被問到要不要“當副手”的問題？郭台銘霸氣說“要我當副手，是埋沒人才！”理由是，“中華民國”一年的總預算2.5兆元，他在鴻海一年所管理的預算是6兆元。答案不言可喻。



郭台銘今天花一整天時間，到桃園跑行程，跟基層博感情，第一站先到平鎮區環保企業參訪，接著轉往中壢區與里鄰長進行座談，下午還受邀到蘆竹區私立開南大學進行演講。



媒體好奇問，郭台銘與朱立倫同樣拼經濟，朱說要力拼“庶民經濟”，比較符合現在政府應該要做的。



郭台銘表示，朱市長跟我們都在同樣一條船，在拚經濟，庶民經濟加上知識經濟，知識經濟並不是說只是高科技，科技是改善我們人類生活，經濟是改建所有的生活，所以庶民經濟跟知識經濟，本身並不相違背。



他提的“拚經濟”，就是要再加上知識經濟，要提供附加價值的經濟，讓全民都可以分享到，經濟成長的紅利。



第二站來到中壢區，與里鄰長一起座談，陪同還有國民黨“立委”呂玉玲、吳志揚、市議員魯明哲、劉安祺、舒翠玲、梁為超和無黨籍議員謝美英等人，郭台銘開場就說：“講台語嘛也通”，歡迎暢所欲言。



有里鄰長提到，郭台銘太晚宣布要參選，顯然錯失良機，現在基層五個人，有三個人挺韓國瑜，其餘才挺郭，詢問是否願意接“副手”？另外也有詢問，為何同樣都是喊拼經濟，只是看到“老闆賺錢、老百姓或員工不賺錢”，這要怎樣處理？



郭台銘指出，實體經濟很重要，老闆要賺錢，員工要賺錢，科技業與製造業都有加薪的條件，反觀服務業比較困難。



他也提到“富人稅”的概念，呼應馬英九執政所提“抽富人稅”，擴大稅基，強制抽富人稅，抽稅要抽得對，對於勞工或受薪階級，可以減免所得稅就要減免，他正在找一組人專門研究規劃，因為這牽涉到許多數字，稅也是“國家”財政來源，不能隨便說，但是“我也到美國取經，要擴大台灣稅基，同時我要帶著台灣拚外銷”。



郭台銘說，要去賺美國人、日本人、德國人的錢，而“中央”要少管，“中央”要縮權減政，要跟馬來西亞、歐洲等各國簽訂FTA條約，爭取更多免關稅的協議國家。



被問到競選口號，郭台銘說，自己已經收集很多年輕人的問題，要讓年輕人願意生小孩，許年輕人一個未來，多生養得起，養不起“國家”想辦法幫你養，要怎麼養小孩？答案就是賺外銷。