陸克文：中美達成協議對全球經濟都有好處

中評社北京5月21日電／21日，在海南舉行的2019自由貿易園區發展國際論壇開幕式上，澳大利亞前總理陸克文談到中美貿易摩擦時表示，美國對中國的不平等要求對任何國家來說恐怕都不能接受。他強調，如果美國的目標是達成協議並促進中國改革，那麼美國現在策略並不怎麼樣，反而有反作用。陸克文認為，儘管政治上的複雜性越來越厲害，但他認為中美達成協議仍有可能。陸克文表示，相信中美達成協議不僅對兩國有好處，對於全世界的經濟環境也都有好處。



（來源：中央廣電總台國際在線）