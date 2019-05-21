朱立倫：兩岸體制不同盼大陸尊重

朱立倫接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月21日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫20日晚間與網紅“館長”陳之漢直播談兩岸關係時強調，不要改“國號”變“台灣共和國”搞“台獨”，應堅持“中華民國”。朱立倫今天下午受訪時表示，兩岸有共同點也有不同點，最重要的不同點就是自由民主的體制與大陸不同，所以請大陸了解與尊重。



美台商會會長韓伯儒、美國國防部前副部長伍佛維茲與美陸軍前副參謀長金約翰近日訪問台灣，先後拜會藍綠政界人士，今天上午拜會前“立法院長”、不分區“立委”王金平，下午拜會朱立倫。朱立倫赴會前，就媒體關注他昨晚和“館長”直播談到兩岸議題作出回應。



朱立倫表示，他昨晚有提到一首歌叫“我們不一樣”是大陸一首流行歌，兩岸都會唱，他意思是兩岸之間，大家都有共同點，但也有不同點，最重要的不同點就是台灣堅持自由民主的“中華民國”，這的確是自由民主的體制與大陸不同，請他們了解與尊重。



朱立倫昨晚和“館長”直播時強調，不論國民黨或民進黨都應堅持“中華民國”，堅持民主自由的制度，不要改“國號”變“台灣共和國”搞“台獨”，造成全世界的疑慮，堅持“中華民國”相信爭議就會小很多。他還認為，不論是要賣給大陸或搞“台獨”，都是要害台灣；兩岸交流是正常，但立場不要改變，兩岸要和平、要合作，但要堅持體制。