波羅申科在卸任第一天被指叛國和奪權

烏克蘭前總統彼得⋅波羅申科 （圖片來源：俄羅斯Vesti新聞網） 中評社北京5月21日電／卸任烏克蘭總統職位的彼得⋅波羅申科第一天過得並不輕鬆，除了要搬離總統府，還不得不面對政治對手對其提出的指責。烏克蘭前總統亞努科維奇團隊成員20日向國家調查部門提出申請，要求調查波羅申科任內涉嫌叛國、奪取和濫用權力。



據俄羅斯《塔斯社》報道，亞努科維奇團隊前成員、烏克蘭前總統辦公廳副主任、律師安德烈⋅波爾特諾夫20日向烏國家調查局提交調查申請。他認為，波羅申科任職期間，涉嫌叛國、企圖奪取權力和濫用權力。



調查申請中指出，波羅申科去年11月命令烏克蘭海軍船只通過刻赤海峽。根據波羅申科及其團隊的策劃，這一事件可以引發“俄羅斯在亞速海公開侵略烏克蘭”的可能性，從而使波羅申科有借口強制使烏克蘭進入戰爭狀態。根據烏法律規定，總統選舉不能在戰爭狀態下進行。因此，波羅申科可以無限期推遲或取消總統選舉。



除前總統波羅申科外，這份調查申請還要求對波羅申科的團隊進行調查，包括前總統辦公廳副主任菲拉托夫、議會國家安全與國防委員會主席帕辛斯基等數位烏克蘭官員。波爾特諾夫表示，他將向執法機關施加壓力，直到啟動調查程序。



據《莫斯科共青團員報》報道，烏克蘭當選總統澤連斯基5月20日在烏克蘭最高拉達（議會）大會上宣誓就職，任期5年。前總統波羅申科目前已從總統府搬到“波羅申科聯盟團結黨”位於基輔的辦公室。他在社交媒體推特發布了新辦公室的照片，還寫道“我搬到了一間透明的辦公室，並與烏克蘭的好朋友—美國參議員羅納德⋅約翰遜和美國駐歐盟大使桑德蘭進行會見”。



據報道，俄羅斯邊防軍去年11月底扣留了闖入俄領海的3艘烏克蘭海軍船只以及船上的22名烏軍人和兩名烏克蘭安全局工作人員。烏方稱，由烏海軍兩艘炮艇和一艘拖船組成的船隊試圖通過刻赤海峽大橋從黑海進入亞速海，俄一艘艦艇故意撞擊烏海軍拖船，並向烏海軍一艘炮艇開火，造成6人受傷，3艘船只及船上官兵被俄方扣留。



烏克蘭國防部隨即決定，全國武裝力量進入“全面備戰”狀態，作為對俄羅斯扣留烏克蘭海軍3艘船只的應對。俄羅斯總統普京指出，衝突事件確因烏海軍船只挑釁引發，烏方宣布進入戰爭狀態別有用心。



（來源：海外網）