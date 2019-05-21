A股溫和反彈　滬指收復2900點

中評社香港5月21日電／暫別近期連續調整，21日A股溫和反彈。上證綜指收復2900點整數位，與深證成指同步漲逾1%。中小板指數表現強勢，錄得2%以上的漲幅。



據新華社報道，承接前一交易日下跌慣性，當日上證綜指以2867.71點小幅低開，早盤下探2862.49點後開始震蕩走升，輕鬆收復2900點整數位。摸高2919.24點後，滬指收報2905.97點，較前一交易日漲35.36點，漲幅為1.23%。



深市走勢略強於滬市。深證成指收報9087.52點，漲171.41點，漲幅達到1.92%。創業板指數漲1.66%至1493.72點。中小板指數表現強勢，漲2.28%，收報5597.91點。



伴隨股指反彈，滬深兩市個股普漲，僅400餘只交易品種收跌。不計算ST個股，兩市70多只個股漲停。創業板新股N三角掛牌上市，首日漲幅接近44%。



行業板塊全線飄紅。黃酒板塊漲幅高達逾9%，綜合類、有色金屬、元器件、飼料、印刷板塊漲幅超過3%。前一交易日領跌的農業板塊當日漲勢最弱，銀行、石油燃氣兩大權重板塊漲幅也不足0.5%。



滬深B指同步反彈。上證B指漲1.20%至293.07點，深證B指漲1.24%至947.09點。



滬深兩市分別成交2028億元和2767億元，總量較前一交易日有所放大。