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俄安全局：五千名武裝分子在阿富汗北部集聚
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2019-05-21 16:39:07
中評社北京5月21日電／據今日俄羅斯網報道，俄羅斯聯邦安全局局長表示，有5000名武裝分子正聚集在阿富汗北部地區。
報道稱，俄羅斯聯邦安全局局長警告到，一個“伊斯蘭國”恐怖組織的分支部隊在阿富汗北部集結了大約5000名武裝分子，該地區與中亞一些前蘇聯加盟共和國接壤，武裝分子中的許多人曾參加過敘利亞戰爭。
（來源：海外網）
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