5名加泰獨派當選議員　將被押往國會宣誓

中評社北京5月21日電／當選西班牙國會議員的5名加泰羅尼亞分離主義領導人，將獲准今日（21日）出獄幾個小時在西班牙國會宣誓就職。雖然這5名加獨人士被控分裂西班牙，但案件仍在審理中，這5人未被剝奪政治權利，但當選議員後如何行使議政權利仍然是個問題。



據法新社21日消息，加泰羅尼亞自治區政府前副主席璜克拉斯（Oriol Junqueras）、荷迪⋅桑切斯（Jordi Sanchez）、政府前發言人圖魯（Jordi Turull）、魯爾（Josep Rull）分別當選眾議院議員，加泰羅尼亞自治區前外交事務首長洛梅瓦（Raul Romeva），勝選進入參議院。這5名當選人都在羈押中，他們被控意圖分裂西班牙，目前案件由西班牙最高法院審理中。



在今年4月28日西班牙大選中，這5人當選國會議員。而西班牙首相佩德羅⋅桑切斯領導的工人社會黨（PSOE）贏得勝選，但未取得單獨執政所需的眾議院過半席次。如欲再次組閣，桑切斯可能會依賴某些政黨的合作。



西班牙最高法院今年2月開始審理這5名加泰分裂領導人的案件，昨天（22日）允許他們出獄，領取正式的議員當選證書。這5人遭羈押一年多，今天將再度獲准出獄，參加當地時間上午10時（北京時間下午4時）舉行的國會開議。



加泰羅尼亞自治區前副主席璜克拉斯在獄中接受書面採訪時表示：“他們想要我們閉嘴，把我們邊緣化，但選舉結果還給我們發聲機會。”對於7月份將決定的首相人選，璜克拉斯則表示不會支持桑切斯組閣。



據報道，這5名加泰前自治政府領導人今天將在警察押送下進入西班牙國會，並宣誓尊重西班牙憲法權威。但矛盾的是，他們指控西班牙憲法有違他們推行獨立運動的努力。



2017年10月1日加泰地區正式開始獨立公投，有超過90%的民眾支持加泰羅尼亞脫離西班牙獨立，但西班牙政府之後宣布公投無效。10月28日，西班牙中央政府通過發布公告，解除該地區領導人職務並解散地區政府和議會，對加泰實行直接統治。



（來源：海外網）