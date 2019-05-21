日議員因失言被開除黨籍　執政黨提譴責議案

中評社北京5月21日電／日本眾議員丸山穗高此前因酒後提及“是否應通過對俄戰爭奪回南千島群島（日稱：北方四島）”，後被日本維新會開除黨籍。對此，日本執政黨自民、公明兩黨5月21日向眾院共同提交了譴責決議案。日本自民黨對於在野6個黨派此前以問題發言為由提交的勸告丸山辭去議員職務決議案表達了否定的立場。日本朝野政黨在眾院議院運營委員會理事會上就如何處理上述兩份決議案進行了討論，但未得出結論，留待以後處理。



據日本共同社報道，譴責決議案批評丸山的發言“違背和平主義，嚴重損害國家利益。讓議院喪失權威和品位，無論如何也不能視若無睹”，敦促其深刻反省。據日本眾參兩院事務局透露，譴責決議案的提交尚屬首次。



日本自民黨眾院議院運營委員會首席理事菅原一秀在提交決議案後對媒體表示：“議員的身份在憲法上受到一定程度的保障”，無法贊同在野黨的決議案。他還稱：“我們認為應由本人決定去留，因此提交了（譴責決議案）。”



在野黨提交的勸辭決議案要在全體大會上被表決，需要得到在議院運營委員會占多數的執政黨的同意。丸山20日對在野黨的決議案提出反對稱“言論之府（指國會）可能會掐住自身的脖子”，重申不會辭職。



迄今在日本眾參兩院勸辭決議案有4件獲批，但大部分是被追究刑事責任的案例。各個案例中的議員均未辭職。針對議員的言行提交的決議案尚無獲得通過的先例。



（來源：環球網）