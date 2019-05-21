高中生好奇馬調解太陽花　王為何缺席

王金平下午接待參訪“立法院”的中崙高中一年級學生並進行座談，結束後合影留念。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北5月21日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天下午接待參訪“立法院”的中崙高中一年級學生並進行座談，會後王金平接受媒體訪問時，有位學生離去前突然高喊“王金平凍蒜”，讓在場的學生與媒體笑場。



中崙高中一年級學生在王金平辦公室的安排下，下午參訪“立法院”，同時安排王金平與學生在平日“立委”開會的會議室內進行座談，王金平說明“立法院”的“政治生態”後，讓學生提問題，他也致贈新書《橋－走近王金平》做為禮物。



有位學生對政治議題很有興趣，二度提問2014年318反服貿太陽花學運的過程，詢問王金平當年如何處理？為何馬英九當年進行“院際調解”，王卻不出席會議？



王金平說，馬英九當年引用“憲法”第44條院際調解權，但太陽花運動並非行政、“立法院”的院際衝突，所以他無法去。如果馬英九不提“憲法”第44條，要他去他一定去。至於警察要驅離抗議學生他完全贊同，但警方驅離3次不成，他認為抗議學生佔據議場已成定局，所以只好等待時機，後來他回應抗議學生要求，在《兩岸協議監督條例》未完成前，不啟動朝野協商處理服貿協議等聲明。



王金平表示，當時民進黨團總召柯建銘與現任“立法院”“秘書長”林志嘉和太陽花抗議成員、現任時代力量黨“立委”黃國昌與經濟民主連合召集人賴中強說明，才讓太陽花學運落幕。



座談結束後，王金平回應媒體提問時，有位學生離去前突然高喊“王金平凍蒜”，讓在場的學生與媒體笑場，至於他與高中生座談的感想，王金平說，希望未來能幫助年輕人成家立業，這就需要一個安和、祥和、安定、和諧的一個社會，而且要兩岸和平，“國家”的大環境才會好。