王金平晤美訪客：兩岸對於主權定義完全重疊

藍委王金平與美國國防部前副部長伍佛維茲一行會面。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月21日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”、不分區“立委”王金平辦公室今天下午發布新聞稿，說明上午與美國國防部前副部長伍佛維茲一行會面情形。王金平提到，兩岸“憲法”對於主權定義完全重疊，需要台灣內部先取得共識，然後才能公平、對等有尊嚴的與大陸坐下來談，談出兩岸都能接受的結論。



王金平針對“一中各表”與“一國兩制”的差別作出說明。他表示，現在大陸是共產制度，逐漸轉變為市場經濟的社會主義制度，台灣是自由民主的制度，兩岸本來就是兩個制度，但對於一國的定義彼此認同不一樣，對岸認為是“中華人民共和國”，我們認為是“中華民國”，兩岸“憲法”對於主權定義完全重疊，這個需要台灣內部先取得共識，然後才能公平、對等有尊嚴的與大陸坐下來談，談出兩岸都能接受的結論。



王金平上午和與美國國防部前副部長伍佛維茲（Paul Wolfowitz）、美國陸軍前參謀長金約翰（John M． Keane）、美台商會會長韓伯儒（Rupert Hammond－Chambers）會面，下午發布新聞稿。



王金平表示，“國防”要靠三樣，包括全民團結一致的“愛國心”、正確的“國防”戰略，以及買對的武器。



他指出，台美人民感情非常深厚，美國在外交、軍事和國防上都給予台灣最重要的支持，台灣的穩定發展也能成為國際上自由民主的最佳樣板，所以一定要友美、友日、友中，友美做到了，友日是有增無減，友中是未來期待且努力的方向。



他說，民進黨的大陸政策要怎麼演變，無從預料，不過只要國民黨重新贏得執政，一定會維持與美國的關係，並且改善兩岸關係。



他希望美國能支持簽署台美自由貿易協定，潛艦自造方面也希望美國能提供聲納、通訊和武器設備等，並幫助台灣制定精確的“國防”戰略，提供最有用、合理價格，以及符合台灣需要的武器裝備。



有關美方關心，台灣未來是否會鬆綁法規吸引外資？王金平說他主張台灣一定要開放、開放、再開放，透過改變制度、鬆綁法規，開放金流、人才流、技術流、物流等各項投資，讓世界的大公司都能將總部移到台灣來，台灣也能走出去，與世界緊密結合，這也是除了“國防”以外，對台灣安全的另一種方式。