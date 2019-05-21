黑韓黑到六合夜市　韓國瑜：勿信網路酸言

高雄市長韓國瑜回應媒體六合夜市人潮造假的提問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月21日電（記者 蔣繼平）高雄知名景點六合夜市因“韓流”生意變好，但卻遭爆料去年12月新聞畫面作假，話題持續延燒，六合夜市主委莊其章也出面澄清“近幾個月生意真的好了四成”，並強調網友是烏龍爆料。中國國民黨高雄市長韓國瑜下午受訪也呼籲，大家應該選擇相信第一線的攤商及業者，而不是一昧相信網路上的酸言酸語。



近期有網友在臉書爆料指出，去年12月份電視媒體報道高雄六合夜市觀光人潮爆滿，其實是假象，而是一支日本的化妝品廣告來台灣拍攝，現場將近有一、二百個臨演，質疑被媒體斷章取義報道。這則發言也被網友轉傳討論，電視台20日也跟進報道。



高雄市“觀光局長”潘恆旭20日在自己臉書PO文，他說“不敢相信自己的眼睛，“黑韓黑高雄到一個誇張”、“八分假帶二分真最會混淆視聽”，他批評該名網友是在睜眼說瞎話，並質疑“現在是路人甲都可以黑高雄不用錢是吧？”



六合夜市管委會主委莊其章21日回應，日本廣告公司是去年12月3日來拍攝，電子媒體訪問拍攝人潮是12月8日，根本是不同日期。日本廣告公司在高雄六合夜市拍攝是為高雄宣傳，希望不要讓來拍廣告的美事，反而變成負面的消息。且夜市人潮與去年相比增加了四成，有回復到2015年的水準，本地客也有回流。



韓國瑜21日下午市政會議結束後受訪表示，網友有一部分相當有建設性、但也有部分酸言酸語，但最準的是誰？就是六合夜市的這些攤商，六合夜市主委都公開說明這幾個月來業績成長百分之四十左右，呼籲大家要相信第一線的業者，都已經澄清事實了，還相信網路酸言酸語，這不是很無聊嗎？