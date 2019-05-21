國民黨人選716出爐　柯文哲：8月再說

柯文哲。(中評社 資料照) 中評社台北5月21日電／對於是否會參選2020，無黨籍台北市長柯文哲多次表示6月再問他，但在今天播出的專訪中再被問到此問題時表示，“再延2個月”，意即8月再說。他並舉日本戰國時代武將德川家康為例說，德川家康是等杜鵑啼，“忍耐、稍安勿躁，杜鵑不啼就算了”。



國民黨初選民調結果預計7月16日出爐，柯文哲昨天接受ET today“雲端最前線”主持人楊文嘉專訪，今天中午播出，他在訪談中暢談國際局勢以及2020大選等相關議題。



談及國際局勢時，柯文哲表示，他給自己的美國行打了65分，而兩岸關係處理則是55分，但這樣的分數是最好，否則若在美國考了80分，雙城論壇應該就去不成上海；若在上海考了80分，“我看華盛頓也不用去”。他強調，不可能兩邊都考80分，“大陸給我80分，我看CIA就把我幹掉了”。他還重提，美國給他的評語是“acceptable”，中國給他的評語是“tolerable”。他說，65分代表美國認為他是可接受的人、55分代表中國認為他是可忍受的人。



柯文哲說，“你要見人說人話，見鬼說鬼話，這時代又不像古代沒有電報，都影音直播”，而他在兩岸關係的分數雖沒有及格，但還有補考空間，50分以下連補考機會都沒有。



他再闡述“親美友中”想法，認為台灣與美國價值觀接近，所以與美國同一陣營，“但是不需要讓大陸方面覺得你說你在去蔣化、去中國化，你就是搞實質“台獨”。不過，有時他也不知如何拿捏，“講到最後，還是靠自己，什麼都靠自己”。



對於是否投入2020“總統”選舉，他說，自己就像是一塊石頭，為他人所鑿，“我什麼時候說過我要選“總統”？”但媒體、機構卻不斷將他列入民調中。



柯文哲還爆料，有一次他詢問新北市長侯友宜“怎麼會去選舉”，結果侯友宜回他“從來沒想過要選”，是因為不斷被列入民調中，發現聲勢最高，就順水推舟參選。



另外，柯文哲23日將赴日參訪，外界解讀是為參選“總統”熱身，柯則表示，日本與台灣的能源狀況相似，所以日本發生的一切可作為台灣借鏡。



他說，民進黨在“總統”大選時很難回答風電價格落差問題，質疑風力發電一開始為一度新台幣5．5元，競標時卻是2．5元，如今5．5元可以維持多久？“這個風電到時候一定被K死”、“一定會有問題”。