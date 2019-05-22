嚴永添：一帶一路為中非經濟合作注入新動能

作者嚴永添在中國武夷公司考察 中評社北京5月22日電（作者 嚴永添）前不久，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京召開，來自150多個國家和90多個國際組織的近5000位來自世界各地的嘉賓與會，習近平主席主持會議並致辭，為全球經濟發展開闢了新的發展空間，為共建人類命運共同體做出了新的貢獻。非洲是中國推進人類命運共同體的重點地區之一，中國的“一帶一路”倡議，將為中非經濟合作及非洲經濟發展，注入新的動能。



一、非洲是中國推進共建人類命運共同體的重點地區



非洲是具有12億人口、資源豐富的大陸，也是西方大國競爭場所。幾乎所有的非洲國家都是歐洲列強在19世紀末瓜分而成的。非洲被歐洲列強殖民了幾個世紀，這些殖民者現在仍以宗主國的心態在上層建築、意識形態方面施加影響，甚至左右著非洲，對他們的內政、外交、主權、民權等問題指手劃腳，在經濟領域也控制著非洲主要的金屬礦藏和石油天然氣等物產資源。原本在非洲生存著一萬多個政治實體，歐洲列強來到非洲後卻拿著尺子在地圖上拼湊了40多個非洲“國家”，並把他們變成了各自的保護國和殖民地，本地居民被當成“黑奴”，販賣到歐美地區。他們根本就不考慮那裡生活著各個酋長、部落、民族、宗教、歷史、文化的差異，為後來的民族衝突留下了隱患。



20世紀50年代以後，隨著社會主義思潮的影響和民族自決運動興起，在非洲掀起了反帝、反殖民的建國獨立高潮。到了90年代，非洲國家基本完成了獨立進程，擺脫了殖民統治。但由於他們長期受殖民統治，內外部矛盾激化，加上原宗主國撤走了大量的資金和人才，國家治理混亂、戰爭不斷、暴政橫行、貪污腐化、種族歧視、種族滅絕、瘟疫、艾茲病、貧窮、乾旱等等，種種的天災加人禍，非洲成了“悲慘世界”。由於非洲人民和中國人民有著相同的命運和遭遇，中國從五六十年代起，因同情開始走進非洲，真誠地想方設法幫助非洲人民發展經濟，改善民生，發展親情關係。在中國同樣處於困難時期的六七十年代，中國花了五六年的時間，花了十億人民幣，動用五六萬人，犧牲了68條人命，幫他們建設了連接坦桑尼亞和贊比亞兩國的鐵路。坦贊鐵路的建成，播撒下了中非友誼的種子，也給我們這代人留下了美好記憶。

