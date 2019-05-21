蔡英文嗆賴：沒所謂說謊問題　這樣講太重了

蔡英文21日接受廣播節目專訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）蔡英文下午接受《POP大國民》廣播節目主持人蔡詩萍專訪，對於賴清德指控蔡英文或是幕僚說謊的事情，蔡英文強調，各自解讀的空間，沒有所謂說謊的問題，這樣講有一點太重了。蔡更明確指出，316“立委”補選前一周兩人一起吃晚飯，她有問賴說將來要做什麼？還跟他說，「清德，這局我們兩個最關鍵，有要做什麼要先講一下”。但賴清德回答說316之後再說。



主持人一開始就問到民進黨初選，《聯合報》社論提到蔡英文破壞初選規則，蔡英文則說，“我一向尊重黨的運行，沒有蔡英文改變初選機制的問題”。她強調，民進黨中常會、中執會有一個重要的核心思想，想要2020集結最大戰力，希望黨不要傷和氣，所以一開始他們希望協調，才會有5人協調小組。



蔡英文表示，《聯合報》社論不知道誰寫的，不了解民進黨生態。民進黨主要是中執會、中常會以及每一年會開全代會，是民進黨決策機制，絕對沒有蔡英文改變機制的問題，這些成員也是黨內選出來。



蔡英文說，她當黨主席時沒有主席主導這個黨做什麼決策，通常都是我們談談，再送到中執會決議，她當主席時，雙方若僵持不下，主席才會做決定，她一向尊重黨運行，沒有蔡英文改變機制的問題。



主持人問到初選延長對您有利，因為您是“總統”，對賴來說吃虧？蔡英文則強調，“總統”選舉是大事，關切到“國家”未來幾年、帶領這個“國家”，本來在每一個政黨初選過程中，尤其“總統”大選，就是謹慎的過程，讓黨有思考的過程，讓民眾一起思考，要有足夠時間讓候選人被社會觀察跟檢驗。



主持人提到，有沒有問賴清德要不要選“總統”，蔡英文說，還原事實比較重要，賴登記前很多人問他，“我確實在316那一次‘立委’補選之前一周，有見到他一起吃晚飯，我有問他說將來要做什麼？”，“我有跟他講說，清德，這局我們兩個最關鍵，有要做什麼要先講一下”。但賴清德回答說316之後再說。



蔡英文強調，所以各自解讀的空間，沒有所謂說謊的問題，這樣講有一點太重了。



“行政院”與“總統府”很近，走過去聊一下不行嗎？話為什麼說不清楚？蔡英文說，這個對話是賴已經回到台南，有一陣子沒看到他，才會問他這個。