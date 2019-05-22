林燕祝：同婚專法通過藍綠受傷　柯得利

林燕祝認為，柯文哲的民調竄起，反映出選民對藍綠兩大黨的不信任。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月22日電（記者 趙家麟）2020大選藍綠都在初選階段競爭激烈，中國國民黨台南市議員林燕祝21日接受中評社訪問表示，藍、綠內部競爭激烈，更受矚目的是無黨台北市長柯文哲最近的民調竄起，她認為，主要原因出在藍綠雙方都在內鬥、選民對兩大黨不信任感增加。



林燕祝進一步指出，最近同婚專法過關，對民進黨、國民黨都有傷。在“同婚”議題上對藍綠失望、不信任的選民流失，也讓柯文哲漁翁得利。



林燕祝已獲國民黨提名參選台南市第三選區“立委”，民進黨在該選區已由新潮流系市議員林宜瑾贏得黨內初選。



她說，蔡英文執政3年人民失望。本來有一部分選民把希望寄託在國民黨，但又看到國民黨太陽們的爭鬥，開始又轉向無黨。柯文哲在青年族群的支持度一直很穩定，對蔡執政失望的泛綠，本來就會流向柯，現在厭惡看到國民黨內鬥的人，如果也倒向柯，柯的聲勢當然會水漲船高。



她指出，“反同”公投去年已通過民意，民進黨夾“立法院”優勢完成修法，國民黨阻擋無力，還有部分青壯派“立委”李彥秀、柯志恩、蔣萬安、陳宜民、林奕華、許毓仁、許淑華等7人不顧國民黨團決議，贊同“政院”提出的再修正版本，國民黨對“同婚”的意見分裂，雖然即使沒有藍委7人倒戈，民進黨還是會強行修法，但國民黨已經受傷不淺。



她表示，韓國瑜、郭台銘都是國民黨的資產，無論最後誰出線，多數的藍軍只會支持黨的提名人，基層問題不大，關鍵在初選提名後的黨內整合，初選落敗者要展現風範，共同支持、輔選提名人，全黨團隊才有一搏機會，如果敗選的太陽們都撒手不管，國民黨將重演4年前的洪秀柱事件，2020將毫無機會。