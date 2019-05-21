日媒：日本為迎接特朗普下功夫

中評社北京5月21日電／隨著美國總統特朗普5月25日訪日日期的逐步臨近，日本政府正在進行空前的準備活動。《日本經濟新聞》5月21日報道稱，在年號改為“令和”後，作為唯一同盟國的美國總統將成為首位到訪的國賓，日本將此次訪問當作向國際社會展現美日牢固關係的大好機會。日方不僅安排了日本首相安倍晉三與特朗普一起打高爾夫，還精心設計了觀看大相撲比賽、搭乘自衛隊護衛艦等日程。



5月15日，位於東京的兩國國技館內出現了為特朗普訪日做準備的美日政府人士的身影。特朗普與安倍預定26日觀看大相撲夏場所最後一天的收關之戰，已經確定了座位和警衛的位置。



為了能近距離地觀看比賽，日本政府預定了靠近比賽台的“升席”。一個升席通常會鋪上4塊座墊，但日本被認為擔心特朗普不習慣席地而坐而配備了椅子。



比賽結束後，特朗普將登台頒獎，向獲勝者頒發由美國政府專門訂制的美日友好獎杯。



在觀看相撲比賽之前，仍是例行的安倍與特朗普打高爾夫，正考慮邀請職業高爾夫球手青木功參加。因為在特朗普與安倍此前進行的高爾夫商談中，曾提到過青木功在1980年的全美公開賽中與美國名將傑克·尼克勞斯上演生死決戰的故事。



在打高爾夫和觀看相撲比賽後，美日首腦將參加晚宴。預定5月27日在拜會日本德仁天皇和舉行美日首腦會談後，宮中舉行的晚宴將成為此次訪日的高潮。



5月28日是最後一天，特朗普將與安倍一起乘坐停泊在基地內的海上自衛隊“出雲”級護衛艦。



日本政府計劃將“出雲”號和“加賀”號2艘出雲級護衛艦依次改造成航母，搭載美國最先進的F－35B隱形戰機。特朗普一直對貿易赤字感到不滿，安排登艦活動也是有意向美國展現購買F－35B的方針。



在5月25－28日特朗普訪日期間，距國技館不遠的東京晴空塔將亮起藍紅白的星條旗顔色，進一步營造美國總統歡迎到訪的氣氛。報道稱，在特朗普訪問東京期間，當地將會警備森嚴。日本警視廳將加強對美國大使館和皇宮等重要設施周邊的警備，還將部署擔任反恐任務的ERT（緊急反應部隊），並投入應對可疑無人機的專門部隊。



為出席6月28日、29日兩天在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會，特朗普將再次訪問日本。



《日經新聞》報道稱，安倍與特朗普的良好關係已經逐步為全世界所知。在美日同盟的背景下，日本的外交實力得到提升。這也是此次舉國來迎接特朗普的原因之一。伊朗外長扎里夫5月15－16日突然前往日本，相繼與安倍和日本外相河野太郎進行了會談。伊朗圍繞核問題與美國產生對立，希望日本從中調解。伊朗與日本有著傳統友好關係，伊朗外長選擇先來日本再訪問其他國家，可以看出非常重視特朗普訪日前的這一時機。



（來源：環球網）