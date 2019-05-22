中評幕後：國民黨內民調韓領先郭8至10趴

國民黨人士指出，韓國瑜近來的爭議並未影響其支持度。（中評社資料照） 中評社台北5月22日電（記者 張嘉文）媒體民調中國國民黨高雄市長韓國瑜近來有下滑趨勢，甚至還被無黨籍台北市長柯文哲超車，但國民黨人士分析，依造國民黨內部長時間做的民調來看，韓仍是在高檔的38%到40%間，之前的一些爭議僅有小傷，鴻海董事長郭台銘有緩步上揚趨勢，落 後韓大約8到10%，但有拉近的跡象。



國民黨將在6月10日公布參加初選者名單，6月23日至7月4日間舉辦“國政”願景電視發表會，7月5日至15日執行全民調，民調執行完成後隔日公布結果，7月17日將“總統”提名名單報請中常會核備，並在7月28日全代會正式提名。



目前國民黨已啟動徵詢作業，將由兩位副主席曾永權與郝龍斌至少1位帶隊與6位有意參選者和被推薦者，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”王金平、前台北縣長周錫瑋以及孫文學校總校長張亞中等6人，進行初選規則說明。至於如何決定最後的初選名單，主要關鍵就在這6人何時繳納新台幣500萬元作業費。



據了解，現在的徵詢僅是一個程序性的過程，目前這6人當然是初選名單要納入的，而他們只要在6月10日公布參選初選名單前繳500萬元給黨中央，即代表取得入場券。



而就目前國民黨內部民調，據了解，在黨內互比和民進黨以及柯文哲的對比中，韓國瑜都仍居首位，且並沒有往下滑的狀況，居次的則是郭台銘，但郭有上揚的趨勢。黨內人士認為，韓國瑜雖然前陣子因在議會備詢表現，外界有正反不一的看法，但對於支持度並未有太大影響，主要原因是挺韓的都是死忠支持者，也有不少是深藍，所以很願意表態，撐住了韓的支持度。



至於郭台銘在啟動初選競選動作後，的確創造了不少話題，加上有計劃性的全台走透透，都是郭的支持度往上走的原因。



而國民黨初選將在7月5日至15日之間進行全民調，目前規劃在對比式題型內，除了民進黨外，確定納入台北市長柯文哲。雖柯目前仍未鬆口是否投入2020大選，但國民黨人士認為，從理性選擇的角度來看，柯文哲都沒有缺席的理由，所以民調對比一定要將柯納入。



由於國民黨初選民調的計算方式是政黨對比佔85%、黨內互比佔15%。國民黨人士分析，由於現在有6人可能在參選名單，人數較多，估計在黨內互比的差距上不會太大，所以在對比的部分才是黨內初選勝出的關鍵。