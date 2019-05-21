馬英九到府請教境管？蔡英文：當然歡迎

蔡英文今天接受廣播電台專訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）對於卸任“元首”出境管制延長，是否擔心洩密？蔡英文下午表示，確實現在電訊發達，有其他的溝通方式，是有比較進步。但是面對面，或者是說在一個不同情境裡面，會受到的影響就很難講。



蔡英文是在接受《POP大國民》廣播節目主持人蔡詩萍提問時，做上述表示。



“總統府”17日發函給馬英九、吳敦義，延長出境管制期限2年， 馬、吳在5月19日管制期滿時召開記者會，強調該法是因人設事，會向“總統府”提出申復。



主持人問到馬、吳對你非常不爽，妳說這不是針對性，妳也要接受規範，妳說沒有管制他們不能出境，但管制去大陸、香港，之前馬英九想要去沒去成。他也說，這方面妳不可能去香港、大陸訪問，這等於對妳沒有限制。



蔡英文則說，“我這‘總統’還要做很久，等之後時局都會轉變，不能在這時候排除任何可能性”。



主持人也說，馬英九要去“總統府”跟妳請教？蔡英文表示，他想來當然歡迎，但是出境的事情，還有其他事情可以聊聊，像是交接時候提到的年金改革，這應該不是很遙遠，他願意來也很歡迎。至於管制問題不是說不能去，是要提出申請，看當時情況來決定。



主持人也提到管制有意義嗎？蔡英文說，除了保密問題之外，也包括相關人員安全問題，馬英九第一次要去香港的時候有這個顧慮，馬是已經沒有擔任“元首”的人，要提供什麼樣的安全保護。而且身處一個情境，卻不是能互相協助關係，必須要確保一個“總統”的安全。