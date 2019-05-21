郭台銘：有信心重返台灣錢淹腳目榮景

郭台銘傍晚到桃園區汴洲里，與民眾面對面互動，體驗“里民大會”的盛況。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月21日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘21日傍晚來到桃園市桃園區汴洲里，跟當地將近四百多位里民一起面對面座談，會場宛如“里民大會”。郭台銘強調“選擇”的重要性，就好比女人挑老公，男人選擇做哪種職業，他是完全奉獻，但不可能到台灣七千多個里，去說明自己的參選理念，因此初選需要公平公開方式，透過公開的電視辯論，要求讓我們老闆、我們的人民，選出誰最適合拼經濟，產生最好的“總統”候選人。



郭台銘傍晚五點來到桃園區汴洲里的戶外集會所，與桃園區里長聯誼會與里民一起座談，邀請郭台銘是汴洲里長楊鑫坤，楊也是台灣村里長聯誼會總會長，這次結合桃園區里長聯誼會等單位力量，透過“里民大會”型態，讓里民直接認識郭台銘，知道郭參選的動機與理念。



郭台銘首先解釋，政治必須向經濟服務，政治不是替權貴來服務，他自己就是“講正義”、“講正氣”，參選以來，必須放下自己很多人生的工作，甚至犧牲自己隱私，只能求太太原諒他，老婆也擔心他的身體，自己人生快70歲，趁身體還可以動，要對社會做出貢獻，投入政治之後在地方跑，很多人發現“比電視還年輕”，立刻贏得掌聲。



他強調兩岸關係，中國人為何要打中國人？但是必須堅持兩岸和平發展，因為不和平，就沒安定，沒安定，就不能發展經濟，也就沒有未來，台灣要的是拚經濟，反觀民進黨只想拚政治，一心只想要保住大位。



郭台銘說，去年大選已經過了6個月，民進黨有回來嗎？還是繼續用權力，改變遊戲規則，自己內部還在鬥爭，台灣值得放心讓他們繼續執政嗎？他參選動機就是，希望讓人人都有平等的機會，他參選不是為了賺錢，人生儲蓄多了1個0，對他是沒用的，重點是台灣的未來，老有所養，幼有所教。



郭台銘說，希望明年當選之後，再回來汴洲里參加“里民大會”。



稍後開放座談，有問到選舉很現實，希望國民黨不要重蹈覆轍當年連戰、宋楚瑜分裂落選，怎樣海納百川？第二，如何結合團結泛藍？四年前軍公教年改不出來投票，遇到“非韓不投”？怎麼辦？桃園目前是民進黨在執政，經常略施小惠贏得滿意度，國民黨應該怎樣面對？更多人問到底要怎樣才能拼經濟？



郭台銘告訴在場的里民，他是眾多競爭者，最懂拼經濟，只要讓他在黨內初選順利通過提名，大選讓國民黨重返執政，願意花最多時間，帶領大家拼經濟，絕對有信心，重返當年蔣經國的“台灣錢淹腳目”榮景。