中評論壇：港青應抓住大灣區機遇

以“香港青年如何抓住粵港澳大灣區機遇”為主題的思想者論壇在中評社香港總部舉行 中評社香港5月27日電（記者 張心怡 陳倩玲）以“香港青年如何抓住粵港澳大灣區機遇”為主題的思想者論壇日前在中評社香港總部舉行。論壇由中評智庫基金會、“就是敢言”主辦，邀請到港區全國人大代表暨“就是敢言”主席張俊勇、上海東亞研究所所長助理何文、“就是敢言”執行主席陳曉峰博士、粵港澳大灣區青年總會執行主席吳學明、“就是敢言”副主席吳志隆、廣州燕子教育咨詢有限公司總經理賴家智等6位青年專家學者，共同圍繞香港青年對大灣區了解程度、香港青年目前在內地發展遇到的主要困難、強化香港青年走入大灣區發展意願的方式等議題深入展開討論。論壇由中評社副社長兼中評智庫基金會董事王平主持。



港區全國人大代表、“就是敢言”主席張俊勇發言表示，目前很多香港青年對於大灣區的認知還不是很清晰，但其實香港就是大灣區的一部分。要讓香港青年融入大灣區發展，應該讓他們了解到香港已經進入與大灣區共發展的時代，大灣區城市群中的制度、標準、規格可能在未來幾十年內逐步一體化，香港青年應逐步形成在大灣區內創造未來的心態。張俊勇提出，未來大灣區應當是制度創新最為蓬勃的地方，將會吸引、匯集全球人才，香港青年應該花費更多時間，利用一些渠道和平台對大灣區進行深入了解。



上海東亞研究所所長助理何文提到，香港青年在融入大灣區發展的過程中，需要樹立三種意識。首先是緊迫感，年輕人要緊抓國家發展大灣區的機遇，配合國家實施“一帶一路”的宏觀戰略，避免被時代的潮流所淘汰。其次是主場感，香港青年要通過融入大灣區的契機，積極建立對國家民族的身份認同，增強對祖國的歸屬感；同時配合灣區的發展進行個人生涯規劃，在大灣區內找到自身發展的定位。最後是危機感，香港年輕人要放下沉浸在香港以往成就中的優越感，形成香港的優勢或逐漸為內地所追趕的危機意識；並關注當前中美關係緊張下日益嚴峻的外部環境，緊跟國家發展灣區的戰略步伐以應對西方國家的挑戰。



“就是敢言”執行主席陳曉峰博士指出，香港青年到內地發展遇到的困難主要有四個方面：一是對政策不了解，信息不對稱；二是心里問題，離家遠，普通行業起步工資低；三是競爭力問題，較難在內地競爭環境中凸顯自身優勢；四是一味鼓勵香港青年去大灣區創業的方式不夠恰當，並不是所有香港青年都適合創業。陳曉峰認為，為解決此類問題，首先，特區政府要做好大灣區政策梳理，為年輕人提供權威發佈和一站式服務；其次，要樹立“創業先鋒”、“草根英雄”典型，弘揚榜樣力量；最後，各項政策扶持一定要落到實處，不能簡單“走過場”。