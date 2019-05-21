連任兩岸會開啟戰火？蔡英文：不至於

蔡英文今天上電台接受專訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）蔡英文下午接受《POP大國民》廣播節目主持人蔡詩萍專訪，主持人問到，有沒有可能連任成功，兩岸更加緊張，甚至開啟戰火。蔡英文表示，“我想不至於，穩定的態勢對所有人是最好的方案，相信中國也是如此”。她強調，中國對區域企圖心越來越強，面對這樣情勢需要一個有經驗的人。



蔡英文提到，2020就是她，因為她是蔡英文路線最好執行者。她表示，蔡英文路線就是經濟、產業必須要轉型，不能老是把經濟鎖在中國。不論生產基地或是經濟往來對象，未來市場走向更多元，不會過度依賴一個市場，或是依賴一個國家政治領導人的善意。



她也提到，接著是國防自主，長期以來國防主要的武器都來自軍購，受到政治性的因素限制，以致於我們的國防的能量受到限縮，所以她的政策很清楚，我們可以做的盡量自己做，台灣有這能力，台灣製造能力很強。



蔡英文表示，可以做的我們自己做，一時沒有辦法研發，就跟願意賣給我們的人去買，國防自主這條路上展現國防的決心。對於保衛自己的決心越強，別的國家就願意幫助你，如果沒有，別的國家會說為何要為你而戰。



蔡英文強調，我們不挑釁，維持兩岸關係穩定，希望維持和平，但是碰到底線的時候，會很堅定出來講，對於我們主權獨立自主，這件事不能夠被侵犯。所以當習近平講一國兩制台灣方案，碰觸到底線，我們必須要講清楚。



她也說，全台灣好像只有“總統”出來講，在野黨或其他政治人物，聲音沒有這樣堅定，“總統”要講得清楚，這很重要。我們作為一個領導人，在關鍵時刻必須要把話講清楚，不可以有模糊的空間，展現堅定保衛主權的決心。



主持人也問到黨內初選對手賴清德支持特赦陳水扁，連任成功要怎麼處理這個議題？蔡英文表示，這當然是“總統”權力，但也有法律條件要滿足，另外一個是社會對這個事情的看法，“總統”必須要考慮到社會對這件事的觀感，這是各方在努力的事情。



賴清德說當選就特赦扁？蔡英文說，賴院長要想一想，這有法律的限制，還有社會對這個問題的看法。