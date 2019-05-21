高師大攜手日本Atmark Solution 培養IT產業人才

吳校長致贈禮物給增田社長 中評社高雄5月21日電（作者 鄂見智）高雄師範大學與日本株式會社Atmark Solution Inc.首度展開合作模式，於今日（21）下午假高師大行政大樓六樓會議室，簽訂“產學合作策略聯盟”，由吳連賞校長與增田勝人社長代表雙方簽署，邀請廖本煌副校長、鄭伯壎院長、鄂見智執行長及吳建銘組長等出席見證。高師大近年來積極與海外企業建立策略聯盟關係，其目的在於創造學生海外實習與就業輔導契機。本次的策略聯盟，期待藉由合作內容強化雙方在Web系統開發、設計等技術上的產學合作關係，創造更多產業實習機會。



日本株式會社Atmark Solution增田社長致詞提到，Atmark Solution總社位於大阪，是一家集結世界各國優秀工程師所組成的企業，在歐洲的據點設在法國，台灣是亞洲除日本外的第一個據點。有鑑於台灣的軟體實力排名世界前十，所以積極爭取台灣優秀年輕人才投入，預計2年後將前進紐約、洛杉磯、聖地牙哥等地，致力成為一家24小時無時差的系統開發及接收訂單的全球性公司。而透過此次與高師大合作的機會，希望能協助台灣的大學生，從海外工作中獲得更多的成長，也期望透過此次交流的良好模式，為台日雙方搭建產學合作的橋樑，並盡全力維繫最優質的夥伴關係，未來Atmark Solution也將為台灣和日本的發展繼續努力。



高師大吳連賞校長致詞表示，高師大自1954年從高雄女子師範學校創校起，至今年11月即將進入65周年。歷經20餘年的雙軌發展，本校已轉型為培育最優質師資與社會多元人才的雙核心精緻綜合大學。師生不論在產品研發或產學合作上，都有非常傑出的表現。高師大科技學院中的軟體工程與管理學系，與Atmark Solution的專業領域相近，可以提供許多業界最新資訊，希望雙方能更進一步在軟體開發人才培育、企業實習、資訊產業分析、服務體驗課程上多多合作；透過這次簽約，期盼未來雙方除了進行產業研究交流外，讓學生未來可以更順利地銜接職場。

