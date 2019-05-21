賴清德嗆蔡：不是誰掌握中執會誰就掌握民主

賴清德21日傍晚到新竹縣新埔鎮義民廟參拜。（照片：賴清德競選辦公室提供） 中評社新竹5月21日電（記者 黃文杰）參加民進黨2020初選爭取提名的前“行政院長”賴清德21日在新竹受訪表示，無論是黨內人士還是蔡英文，都不曾詢問他是否選“總統”，如果還有人質疑，請具體公布誰來問？地點在哪裡？呼籲不要再用惡意、錯誤的訊息攻擊。不是誰掌握中執會，誰就掌握民主。如果藉由更改辦法而贏得初選，未來在大選要贏得勝利，會有困難。



賴清德下午前往新竹縣寶山鄉，參訪新城風糖公司，參觀該社區樂齡學習中心，並當場體驗榨甘蔗，和當地農民熱烈互動，傍晚來到新竹縣新埔鎮義民廟參拜，新埔鎮鎮長林保祿、前“立委”彭添富、新竹縣議員張珈源、吳傳地等人陪同參拜。



對於媒體訪問，蔡英文提到民進黨中執會制度行之有年，不能說，不照賴的意思就是過度決議，這樣說法能接受嗎？



賴清德表示，登記之前，黨的辦法已經公告，包括初選時間和形式，初選已經進行一半，日程還遙遙無期，這是民進黨有史以來最久的初選，現在如果利用掌握中執會的多數，強行更改選舉辦法，這就不夠民主，



他說，不是誰掌握中執會，誰就掌握民主，民主是人民作主，道理要讓社會聽得進去，如果藉由更改辦法而贏得初選，未來在大選要贏得勝利，會有困難。



賴清德重申，要乾淨贏得初選，才能贏得社會的支持。



被問到，納入手機民調的比例高低及是否納入柯文哲市長做民調？賴清德指出，協調沒有新的共識，就回到原來的辦法，原來的初選辦法都已經公告，理應按照原來的初選辦法進行，基於黨的和諧和未來的團結，若有合理的建議，他願意持開放態度來討論。



賴清德認為，不過兩次協調會並沒有新共識，自然要回到原來的辦法實施。



至於賴登記黨內初選，不斷被攻擊違背誠信的話題，賴清德也有話要說。他說，有聽到一些流言，黨內制定“總統”辦法前，有問他要不要選？事實上，根本沒有這樣的事情，是人家放的謠言，不實攻擊，所以21日受訪才還原事實，



賴清德強調，3月16日之前或是去年11月24日之後，黨內有人來詢問他是否選“總統”，請公布到底是誰？什麼時候？什麼地點？



他說，如果還有人質疑，請具體公布誰來問？地點在哪裡？蔡英文稍早發言也證實，3月8日兩人有見面，席間並沒有問到要不要選“總統”的問題，請大家不要再用惡意、錯誤的訊息攻擊。