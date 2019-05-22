呂芳懌：谷歌抵制華為反會助長大陸快速發展

東海大學資訊工程學系特聘教授呂芳懌。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月22日電（記者 林谷隆）美中貿易戰升溫，台灣東海大學資訊工程學系特聘教授呂芳懌接受中評社訪問表示，他剛從廣東潮州回台，親眼觀察貿易戰對大陸的影響，但最基層的工業區，大陸企業還是發展相當好。他常鼓勵學生，有機會一定要到大陸交流走走看看，貿易戰升溫不至讓大陸的經濟垮下去，反而會因為Google終止跟華為合作，逼著大陸非做不可，讓相關產業更迅速發展。



呂芳懌，台灣科技大學電子研究所博士，現任東海大學資訊工程學系特聘教授，曾任東海大學資訊科學系主任、東海大學資料庫與網路安全實驗室主持人、美國匹茲堡大學擔任訪問學者。研究領域包括無線網路與感測網路、網路安全、網格計算，組織MCNCS與CWECS兩個國際學術研討會。



由東海大學、台中軟體園區發展產學訓聯盟、台灣雲端計算學會等產學單位21日在東海大學校園合辦“2019大人物雲創新應用研討會暨智慧製造大數據分析競賽說明會”，呂芳懌受邀擔任論壇主持人會後接受中評社訪問。



分析中美貿易戰，呂芳懌表示，台灣發展5G、互聯網、大數據等產業多少都會受到美中貿易戰影響，特別是產業界受到影響的層面較廣，因為當華為不能將產品賣到美國，勢必會影響對供應鏈的採購，台灣是華為供應鏈很重要一部分，其次台灣在相關領域技術實力落後韓國、大陸，如果要急起直追，原本可透過兩岸合作機制，現在也會受到影響。



談到美國制裁華為，呂芳懌認為，全世界消費性電子需求不斷在增加，當華為銷售量減少，自然就會有其他業者銷量增加，台灣的供應鏈就可以滿足這些業者需求。華為遭到美國封殺，確實會衝擊到台廠，但台灣企業應該還可以撐的過去。



呂芳懌告訴中評社，台灣科技還是不斷發展，產品行銷全世界，客戶面向全世界。相關研發還是會持續進行，人才培育更是加緊努力中，現在人才需求還是供不應求，最近很多科技大廠都決定在台灣設廠，就是看好台灣的科技人才培育。



台灣如何在美中經貿角力下發展5G產業？呂芳懌向中評社分析，5G發展勢必要往前走，關鍵是台灣要發展什麼？目前台灣沒辦法發展核心技術，例如製造整個系統，這都是大廠才具備的技術。但是台灣能參與5G產業供應鏈，特別是基地台佈建，這是台灣強項，如果台灣全力發展5G基地台技術，這當中有很多關鍵零組件，未來會有多少買家有需求。

