中評關注：郭董桃園趴趴走　藍要角湧現

啤酒屋業者歡迎郭台銘來中壢座談，直接用店家大型帆布看板，熱情歡迎，也替自己打廣告，讓不少騎士都看傻眼。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月22日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘21日連跑中壢與桃園兩都會區，直接與基層里長搏感情，由於桃園仍是民進黨鄭文燦執政，郭董來桃園，不太容易有行政資源協助幫忙，倒是兩地出面安排場地與座談會的“里長伯”，可都是大有來頭。



郭台銘先到中壢區與里鄰長座談，負責安排邀約，是中壢里長聯誼會會長謝岩介，除了出面迎接郭董，也主持座談會。



謝岩介是國民黨台南市議員謝龍介的弟弟，謝龍介今年投入“立委”補選，多次跟高雄市長韓國瑜綁在一起，原本以為靠著“韓流”助攻，在“綠到出汁”的台南選區，可以替藍軍攻下一席“立委”，不料最終還是落選。



接近中午，郭台銘到場後，看到出來迎接的是謝岩介，郭董握手並看到名字馬上聯想，“您是謝龍介的弟弟嗎？龍介仙的台灣講的很輪轉，我要向他學台語。”



聽到郭董對兄長“龍介仙”的稱許，謝岩介笑著為郭董引路前往會場，並接受里長聯誼會顧問謝霑宥（陽光幼教協會理事長）獻花。



隨後到場的“立委”呂玉玲、吳志揚、“立委”參選人魯明哲、市議員梁為超、謝美英、舒翠玲、劉安棋等民代陪同下，與里長及地方各界人士進行座談。



值得注意的是，呂玉玲、吳志揚與魯明哲，都獲得國民黨提名，都是“立委”參選人，陳學聖則委派服務處主任武九齡到場。加上郭傍晚到桃園區座談，市議員萬美玲也到場，萬也剛獲得國民黨“立委”提名。



這等於說，郭台銘第一次來桃園跑行程，桃園藍營“立委”參選人都現身，也跟郭董“合體”，甚至市議員梁為超，還是國民黨桃園市議會黨團書記長。



也是國民黨市議員黃敬平，在郭董來桃園的場合，卻選擇巧妙迴避，避免同台尷尬，因為國民黨初選沒有明朗，藍軍有人還是“低調”，畢竟朱立倫、韓國瑜各有支持。



郭董傍晚來到桃園區座談，負責安排的“里長伯”楊鑫坤，是台灣村里長聯誼會總會長，加上榮譽總會長郭雲輝也下來安排與安排，讓郭董在桃園體驗“里民大會”。



會場也掛出超大歡迎帆布看板，想辦法讓初選比較晚起步的郭董，可以累積能力，最後迎頭趕上。