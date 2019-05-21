外交部：事實證明外商對華投資依然熱情高漲

中評社北京5月21日電／針對美方近日稱美對華加徵關稅使企業將生產從中國轉至其他國家，外交部發言人陸慷21日說，事實證明外商來華投資的熱情依然高漲，依然看好中國市場，中國一如既往歡迎外國企業來華投資開展互利合作。



“中美貿易摩擦發生一年多來，美方經常出於政治需要，要對美國國內釋放一些信息，有時候都顧不上釋放的信息是否符合實際情況。”陸慷在當日例行記者會上說。



他說，一段時間以來，美國破壞貿易規則的行為給包括中國和美國自身在內的國際市場帶來一些干擾。“但說到底，任何企業最終一定會根據對經濟前景的戰略判斷，對自己的投資方向作出政策選擇。”



“事實上，即使美方一年多來不斷威脅對中國產品加徵關稅，大家都看到了，外商來華投資的熱情依然高漲，依然看好中國市場。”陸慷說。



據陸慷介紹，除了埃克森美孚、特斯拉、巴斯夫、寶馬等世界知名企業近期加大來華投資外，日本貿易振興機構剛剛發佈的《2018年日本企業海外業務調整報告》顯示，日本企業繼續看好中國市場，在日企對外出口、投資、跨境電商戰略中，中國市場均排名第一。此外，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間，與會的各國工商界人士簽署了總額640多億美元的項目合作協議。



“這些都說明，在世界經濟充滿不確定性和不穩定性的背景下，外國企業用實際行動表明了他們的態度，表達了對中國經濟的堅定信心。”陸慷說。



他說，中國一如既往歡迎外國企業來華投資開展互利合作，我們也將繼續為外國投資者提供更加穩定、公平、透明、可預期的投資營商環境。