大數據物聯網爆紅　東海大學攜手產官發展

“2019大人物雲創新應用研討會暨台灣智慧製造大數據分析競賽說明會”21日在東海大學校園舉行。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月22日電（記者 林谷隆）“2019大人物雲創新應用研討會暨台灣智慧製造大數據分析競賽說明會”21日在東海大學校園舉行，主辦單位台中軟體園區學訓聯盟及台灣雲端計算學會在會中與“國網中心”簽署“以AI技術及平台促進中部軟體園區之人才培育及產業技術提升”，透過產官學合作搭建平台，成為台灣最大資料與AI學習模式平台，可提供產學研更即時、更便利的運算服務。



出席這場活動專家學者，包括經濟部加工出口區管理處處長黃文谷、教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣、台中市經濟發展局長高禩翔、“國研院國家高速網路與計算中心”主任史曉斌、台灣雲端計算學會理事長楊竹星等產官學研代表出席。議程安排台中軟體園區發展現況與展望報告，以及9場科技新知分享，期望藉此會議為橋樑，共同致力未來智慧城市及相關技術加強合作交流。



為強化中部地區產學訓人才培訓發展與產業進行無縫接軌，六年前由東海大學發起，與中部地區各大專院校、產業界及訓練單位，共同籌組台中軟體園區發展產學訓聯盟（以下稱中軟聯盟），透過中軟聯盟連結中部學界與產業資源，針對產、學、訓三方進行合作與交流。



東海大學校長王茂駿表示，這次研討會，主題涵蓋幾個關鍵字，包括有大數據（Big Data）、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）與雲端計算還有創新，而這些元素加在一起，帶動數位革命與人工智慧時代的來臨，了解這些趨勢，能掌握產業發展機會並協助企業創新轉型與升級。



中軟聯盟由理事長王茂駿與“國網中心”主任史曉斌分別代表雙方“以AI技術及平台促進中部軟體園區之人才培育及產業技術提升”簽署合作備忘錄。合作項目包含“國網中心”的AI雲端平台、提供AI訓練推理、大數據分析，資料儲存管理服務，除具備快速運算能力、大量儲存空間及安全的網路之外，成為台灣最大資料與AI學習模式平台，可提供產學研更即時、更便利的運算服務。