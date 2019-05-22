中評觀察：蔡深入敵營接受偏藍媒體人專訪

蔡英文接受蔡詩萍廣播專訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）蔡英文21日接受廣播節目《POP大國民》專訪，節目主持人是政治立場偏藍的媒體人蔡詩萍，蔡英文在廣播一開始也說，“詩萍主持節目有好評，雖然立場不太一樣，但是專業以及理性對話的角度來看是好節目”。蔡在去年底九合一選舉敗選後，積極拉抬自己的聲勢、網路聲量，現在也深入“敵軍”電台，希望開拓不同的支持群。



蔡詩萍之前透過臉書發表公開信，指蔡英文為了戀棧，恣意破壞民主制度最基本的競爭精神。他還說，“找各種藉口，朕就是要連任”，恰恰是蔣介石當年的做法。蔡英文是首次接受蔡詩萍廣播訪問。



蔡詩萍與民進黨其實也有淵源，他的舅舅是民進黨前主席許信良，但兩人的政治支持傾向不同，蔡詩萍傾向支持國民黨，許信良目前支持蔡英文連任。



蔡英文答應蔡詩萍的電台訪問，自己也知道兩人政治立場不同。蔡詩萍一開始見到蔡英文趕緊拿出早就準備好的《英派》這本書，請蔡英文簽名，兩人在辦公室裡還小聊一下，氣氛融洽。



蔡詩萍在廣播節目一開頭說，訪問“總統”是邀約了一段時間，“我批評‘總統’的次數蠻多，臉書文章都還在”，對蔡英文有些施政以及想法不是很同意，“不念我批評妳的前科，妳還來到現場來聊聊天”。



蔡詩萍馬上問“為什麼會來？”蔡英文也幽默回答，因為不念前科阿，如果念前科，就沒有地方可以去了。



蔡詩萍也說，客套話講完那就來了，這時候蔡英文說，她還沒答完，不是對其他主持人不敬，但詩萍主持節目有好評，雖然立場不太一樣，但是專業以及理性對話的角度來看是好節目。



蔡詩萍也馬上說，“太好了！，但我不會因為這樣，就不問犀利問題”，接著馬上就問了有關民進黨初選問題。