中評鏡頭：郭董如何接地氣　里長伯豎大拇指

郭台銘來桃園區汴洲里座談，第一件事就是，到當地的土地公廟參拜，還舉馨香高過額頭，十分虔誠。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月22日電（記者 黃文杰）中國國民黨黨內初選提名特別辦法出爐，有意角逐“大位”紛紛下鄉爭取支持，誰比較接地氣？誰最容易贏得“里長伯”，豎起大拇指肯定？或許可以參考鴻海集團董事長郭台銘。



郭台銘21日來桃園跑初選行程，挑選與基層里鄰長座談，傍晚更來到桃園區汴洲里，該里位於桃園煉油廠旁，別小看“它”，因為里長楊鑫坤是台灣村里長聯誼會總會長。



來汴洲里與當地里民面對面座談，郭台銘事先沒有太多要求，卻告訴楊鑫坤，有沒有機會到當地的土地公參拜。



就這一句話，郭董傍晚來到汴洲里集會所之前，車輛直接開往半山腰，駛往羊腸小道，目的就是福德宮參拜。



對於神明十分敬畏的郭董，來到這座供奉土地公、土地婆的小廟參拜，十分虔誠，舉起馨香超過額頭。



廟方事後邀郭董簽名留字，郭董起初還不太願意，因為宮廟不應該留下姓名，但是最後還是寫了“心誠則靈”四個字。



台灣習俗，到處可見的土地公，幾乎等於“里長伯”，郭台銘來桃園爭取基層里長認同，不用說太多話，直接跑去該里供應的土地公，向“伯公”請安祈福。



這份誠意，足夠說明，郭董真的“接地氣”，懂得走入基層，真的讓基層里長“有感”。

