粉專挺韓變挺郭惹爭議　版主否認被收購

臉書挺朱立倫社團更名為挺郭社團。（取自臉書） 中評社台南5月22日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選，高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘民調支持度拉近，雙方陣營在網路已經交鋒，粉絲社團跟著不同初選戰局的變化，出現一夕更名、改變支持對象的狀況，也引起爭議。



近日，就有國民黨新北市議員江怡臻揭露，陸續有韓國瑜、朱立倫的網路後援會被更改為郭台銘後援會，國民黨籍台南市議員李文俊的特助林群峰14日將“朱立倫參選2020“總統”後援會”粉專社團更名“郭台銘成吉思汗鐵衛營”，該社團成員超過一萬人，更名後引發爭議，部分成員也因此退社。



李文俊21日受訪表示，該粉絲專頁最初是他參選市議員的“李文俊之友會”，後來在網路進一步串連，大約在韓國瑜高雄三山造勢前後改為韓國瑜後援會；本來想藉重韓的聲勢拉拔，但後來大家魚幫水、水幫魚，結果韓當上高雄市長，他也選上了台南市議員。



李文俊表示，該粉專社團立場是支持國民黨的，有其自主性，九合一選後一直存在、不捨撤銷，但認為挺韓參選高雄市長的階段性任務已完成，朱立倫的聲量又起不來，特助林群峰和很多朋友充分討論後，有告知他網路社團改為“郭台銘成吉思汗鐵衛軍”。



李文俊澄清，挺韓、挺朱，改為挺郭，是林群峰等人的自主決定，但粉專網頁本來就有其自主性、也是義務協助他的性質，林雖掛名是他的特助，但也是義務幫忙，並非支薪員工。至於外界質疑是郭陣營“收購”的說法，完全不可能，“韓國瑜、郭台銘並不認識我，我也沒有必要這麼做 。”



李文俊強調“我們只挺國民黨，藍的候選人出來，我一定支持，包括國民黨提名的“立委”出來選，相信這個網路也會幫忙！”



林群峰在自己的臉書寫到“身為藍軍一員，一直喊著被併購，被收購，繼續喊，現在我就要看看瘋狂等級的韓粉到底有多少，臉書好友們為了韓與郭都有爭議，韓現在要的是個好好能告訴他方向的軍師，而不是只是一堆不論對錯在胡亂吹捧他的韓粉們”。林群峰表示，自己是社團創辦發起人，強調完全是自主性改名稱，並沒有任何背後利益。