中評關注：郭董嘆不會表演　意有所指？

從商界轉入政界的郭台銘，正在快速學習，如何成為好的政治領導人。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月22日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團董事長郭台銘，為了拼初選，首次跨入桃園市，短短9小時，桃園13區，連跑4個區，展現企業領導人的行政效率，接觸不同的選民，成功自我行銷，這位從商界剛轉入政界的台灣首富，還是不時會感嘆，自己不會表演。



觀察郭台銘21日在桃園的行程，十分緊湊，幾乎每隔兩小時，就要面對不同的人群，過去擔任鴻海集團的領導人，給人感覺是“高高在上”、神秘且遙不可及。



現在為了拼初選，郭董等於一天當三天使用，也相當配合媒體需要。



甚至在中壢座談會場合，郭董講話，突然發生麥克風與音箱嚴重干擾，產生回音與雜音，郭董霸氣喊“這樣不對啦”，彷彿要開罵，突然驚覺，那是記者的麥克風，趕緊道歉。



參選以來，郭台銘確實正在努力轉型與學習，若有人批評“給人家認為沒有溫度”，郭董就要努力證明，自己其實不是。



最有效果就是握手或觸摸，在中壢座談會郭董遇到有中小企業主，感嘆研發成品沒人識貨，郭董一拿來摸摸就知道“功力”多少，畢竟他是“黑手”起家。



郭台銘還把這位中小企業主找來，示範怎樣才是有溫度，那就是摸頭，笑說要“醍醐灌頂”，把過去經營鴻海的功力灌給對方，引起一陣笑聲。



郭董感嘆，本來他就比較不會表演，如果要把表演當做職業，可能沒有辦法，這麼短時間改過來，可是他有能力去處理問題，特別是拼經濟，因為真正賺錢，才是經濟。



他認為，自己一定有溫度，因為他是從心來著，“心”到“嘴”有溫暖，這是感性，但是經過頭腦講出來，要變成理性。



郭台銘說，他一直在調試理性的工作跟感性的工作，也一直在學習，“相信我的真心”，是可以給所有人知道，因為溫度是感性跟理性的綜合。



郭董說得周全，就看廣大選民，有沒有感受到郭董的溫度。