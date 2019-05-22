朱立倫直播郝龍斌助陣　批蔡到處撿槍

朱立倫直播提參選政見，國民黨副主席郝龍斌來助陣。（照片：取自朱立倫臉書） 中評社台北5月22日（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫21日晚間進行臉書直播，並邀請國民黨副主席郝龍斌來助陣，點評蔡英文執政三周年的施政，郝龍斌批評蔡英文一直在刺激大陸，希望大陸有激烈反應，好增加她的民意支持，這就是辣台妹在做的事，到處撿槍。



朱立倫以“台灣更好”為提進行臉書直播，21日晚間播出第17集，之前16集朱立倫分別提出競選政見，並邀請黨籍“立委”來助講，昨晚邀請國民黨副主席、前台北市長郝龍斌一起來批評蔡英文執政3周年的施政情形，直播吸引1萬7676人次觀看。



朱立倫、郝龍斌都指出，蔡英文上台之後，“中華民國”“邦交國”已經斷了5個，還有第6個處於岌岌可危狀態，現在“邦交國”數是有史以來最低，僅17個，且多是人口數低、沒有經濟實力的“國家”。



朱立倫表示，以前馬英九執政兩岸外交休兵，被民進黨批評是“外交休克”。郝龍斌接話指出，現在民進黨政府不僅是競標式的金援外交，更是外交休克，完全走不出去。



關於“國防”，朱立倫與郝龍斌都批評現在台灣過分依賴美國，大多數靠軍購。



朱立倫認為，“國防”絕對不能依賴美國，而是一要有很強的“國防”力量，二要有很團結的軍方士氣，三是當“總統”的人應該要避免戰爭，創造和平的環境、穩定的兩岸關係。



郝龍斌認為，蔡政府根本是花錢買保護費，其實最好的“國防”的關鍵是和平，和平的關鍵是兩岸的和平穩定，維持兩岸和平穩定，不只對“國防”有利，對經濟發展也有利，所以蔡英文今天用意識形態刺激大陸，完全是選舉考量，所以她一直在刺激大陸，希望大陸有激烈反應，好增加她的民意支持，這就是辣台妹在做的事，到處撿槍。

