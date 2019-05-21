習近平視察陸軍步兵學院

中評社北京5月21日電／中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平21日到陸軍步兵學院視察。他強調，要深入貫徹新時代黨的強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，面向戰場、面向部隊、面向未來，走內涵式發展道路，強化政治保證，把好辦學定位，深化改革創新，全面提高辦學育人水平，為強軍事業提供有力人才支持。



新華社報道，五月的贛鄱大地青山蒼翠，碧水如練，南昌英雄城生機盎然。上午10時許，習近平乘車來到陸軍步兵學院。在熱烈的掌聲中，習近平親切接見駐江西部隊副師職以上領導幹部和建制團級單位主官、陸軍步兵學院本部正團職以上幹部和石家莊校區主官、專家教授代表，同大家合影留念。



學院訓練場上，學員們生龍活虎、喊聲震天，一派實戰化練兵景象。習近平走到障礙訓練場旁，察看學員進行障礙訓練情況。極限訓練對於錘鍊學員體能極限、意志極限、心理極限，提高戰場適應能力很有意義。習近平步行進入極限訓練場，詳細了解有關訓練設施和訓練情況。學員們進行了阻絕墻跳水、翻越懶人梯、跨越步步高、翻越高墻、攀爬雲梯、攀越高空蕩木橋、扛圓木等訓練。看到學員們摸爬滾打一身泥水，迎著障礙一往無前，習近平很高興。



離開訓練場，習近平來到學院紅色資源研究中心。長期以來，學院堅持發揮紅色資源優勢，在紅色基因鑄魂育人方面作了積極探索。習近平聽取有關情況介紹，對學院做法給予肯定。習近平強調，要把紅色資源運用好，把紅色基因傳承好，培養一茬茬、一代代合格的紅軍傳人。



隨後，習近平聽取學院工作匯報，併發表重要講話。他強調，辦什麼樣的院校、培養什麼樣的人才，是辦學育人首先要解決的問題。習近平指出，學校是立德樹人的地方，必須堅持堅定正確政治方向。要堅持用新時代中國特色社會主義思想和新時代黨的強軍思想武裝頭腦，深入貫徹古田全軍政治工作會議、軍委黨的建設會議精神，全面加強黨的領導和黨的建設工作，把政治建軍要求落實到辦學治校各方面和全過程。軍隊院校因打仗而生、為打仗而建，必須圍繞實戰搞教學、著眼打贏育人才。要立起為戰育人鮮明導向，一切辦學活動都要聚焦能打仗、打勝仗。要把握現代戰爭特點規律，把握陸軍轉型建設要求，做到打仗需要什麼就教什麼、部隊需要什麼就練什麼，使人才培養供給側同未來戰場需求側精準對接。要加強頂層設計和長遠謀劃，拿出科學的目標圖、路線圖、施工圖，一張藍圖抓到底。



習近平強調，要堅持改轉並舉，大膽解放思想，加強實踐探索，加快推進辦學模式和運行機制創新，推動實現高質量發展。要緊貼形勢任務需要，狠抓實戰化教學改革，優化學科佈局，完善專業設置，更新教學內容，推動學科專業建設與時俱進。要堅持集約集優、開放辦學、聯合育人，加強學院師資力量整合升級，加強院外優質教育資源引進共享，打造過硬教員隊伍。要有針對性加強配套保障，確保教育訓練順利進行。



習近平指出，學院黨委班子要帶頭加強自身建設和政治歷練，提高領導水平和專業素養，滿腔熱忱為廣大師生員工解決實際困難，團結帶領大家把學院建設推向前進。要堅持嚴字當頭、全面從嚴、一嚴到底，嚴肅學風、教風、研風、考風，深入糾治“四風”特別是形式主義、官僚主義，確保風清氣正。



張又俠等參加活動。