中評關注：被黨內外共打　韓國瑜以退為進？

高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社高雄5月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜才剛明確表態願意接受黨內2020初選，但卻民調下滑，更遭國民黨及民進黨內外圍攻，才過一週時間，韓又講了若沒被徵詢，那也只能“書空咄咄”，難道是以退為進？



韓國瑜自從5月13日在接受《天下雜誌》專訪時，首度鬆口願意接受國民黨徵召、參選“總統”；且一旦選上，將會在高雄上班，“我不會離開高雄市”。韓不僅拋出一顆震撼彈，也找到解決高雄市民期待的方法。



接連一週，韓國瑜陸續接受《東森新聞》、《TVBS》、《中天》等新聞台政論節目專訪，陸續拋出各種憲政議題，例如“總統”在高雄上班、“總統”兼“行政院長”，並且明確表態若五人小組來徵詢參選意願，他的回答會是“Yes，I do”。



不過，韓國瑜明確表態後，引起不少高雄市民的反彈以及韓粉支持及反對討論，加上之前在高雄市議會綠營議員的全體圍攻下，韓的跳針答詢畫面在網路瘋傳，也造成不少正反輿論批評，多多少少都會影響網路聲量。



尤其黨內的最大競爭對手鴻海董事長郭台銘，近期不斷透過網路空戰及搭配各縣市走訪基層的陸戰，掀起不少話題並不斷拋出政策理念，尤其對韓也展開猛攻，批評韓只會嘴巴講發大財、根本不懂庶民經濟、是假的政治新鮮人。



除了打韓，郭台銘也不斷拉攏韓粉，講若當選一定會幫高雄發大財，大可放心發展高雄，更說出來參選是為了幫韓國瑜解套，更透過去年曾幫韓打選戰的前高雄縣長楊秋興喊話郭在中央、韓在地方，郭韓才是一百分，來企圖說服韓。



韓國瑜也在黨內、黨外全力打壓下，一向民調一枝獨秀稱霸的韓國瑜，首度被無黨籍台北市長柯文哲超車，甚至也有民調指出若回歸藍綠對決，民進黨派出蔡英文或前“行政院長”賴清德，郭台銘領先幅度甚至勝過韓國瑜。



對此，韓國瑜也冷靜表示“民調高，要警惕；民調低，要努力”，並指出民調起起伏伏很正常、呼籲藍營必須團結，否則柯文哲的情勢只會看漲，“柯P兩面補，國民黨拉肚子他補、民進黨中風都他補”，韓直言“柯P選情一定最好”。



韓國瑜在專訪時也說，2020年是重要一場“總統”大選，是生死存亡，整個“中華民國”的生死存亡。藍軍的支持者跟整個台灣的中間選民要思考，要支持誰？他也希望黨內所謂的擬參選人，一定要更高的角度來看，絕對要能夠君子之爭。



但韓國瑜也透露心聲，從他選高雄市長到現在，每月一黑，到每周、每天、每分鐘被黑。但神奇的事發生了，他沒有罵過一個人！他也呼籲競爭對手，能夠有他這種態度，何況是黨內的同仁？所以一定要從大局著想。



不過，韓國瑜21日在市議會接受質詢時也再次透露心聲，如果黨中央五人小組沒有來詢問他，“我們也是書空咄咄（失意），也不可能講什麼話”。



韓國瑜才剛表態一週，又有放空一切的心態，相當令人好奇，是否黨內外共打，真的被打累了，所以暫時先以退為進？看來還有待觀察。