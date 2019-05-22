快評：一堆民進黨人想去大陸？事在人為

中評社快評／韓國瑜近日接受專訪時說，他所接觸的幾個民進黨人，很想去大陸。這些人聽聞大陸很進步，想去看，但因掛了一個民進黨，就過不去、去不了。韓國瑜說，這些人是“溫和的民進黨人”，其實這些人可以進一步思考。



三年來兩岸關係倒退，官方斷絕往來。雖然兩岸民間交流仍有很高熱度，但很少綠營政治人物能夠登陸。一些是大陸拒絕，很多是民進黨當局自我設限。因為沒有“九二共識”做為政治基礎，民進黨人登陸如登天，特別是頭面人物。



綠營政治人物早年登陸的很多，包括陳水扁、蔡英文、謝長廷都去過；陳菊、賴清德也曾分別以高雄市長、台南市長身份登陸。現在想去的民進黨人不少，已卸責三年的馬英九最近也想登陸，但被蔡當局再禁足兩年，無法成行。



旺旺中時媒體集團最新民調顯示，蔡當局當政3週年，6成不滿兩岸政策，認為蔡當局執政下兩岸關係變好的人為8.6%，變壞的則是59.5%。民眾期待兩岸關係在明年大選後能轉好。



過去民進黨很多人能去大陸，現在卻不能去，都是因為政策設限，都是因為民進黨拒不承認“九二共識”。大陸的態度是，只要承認“一中”，就什麼都好談。民進黨人若真想去大陸，想去看看對岸如今的進步與發展，並非不可能。過去可以，將來也可以，事在人為，解鈴還需繫鈴，關鍵在有共同的政治基礎。