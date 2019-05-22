表態！民進黨19個地方黨部主委連署挺蔡

新北市黨部深夜發出地方黨部主委連署聲明，呼籲團結讓蔡英文連任。（民進黨新北市黨部提供） 中評社台北5月22日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會今天將討論2020初選時程，各方勢力也在角力中。民進黨新北市黨部在21日晚間深夜也發佈一份縣市黨部主委連署的聲明，“籲請團結一致延續小英執政”。這份連署主要由新北市黨部主委余天串連全台18縣市加上勞工黨部，共19名黨部主委連署，表態支持蔡英文連任，晚間透過新北市黨部發出聲明，籲請黨內團結一致，延續蔡英文執政。



但連署名單中，台南市、屏東縣、台東縣3縣市黨部主委未參與連署



聲明指出，2020 “總統”大選將屆，執政黨民進黨縣市黨部主委在第一線直接面對基層，都認為在唯有全黨團結，讓蔡英文繼續穩健改革的步伐，才能延續本土政權，推動台灣不斷前進。縣市黨部主委在余天的居間聯繫下，決定提出連署聲明，傳達基層黨員及支持者民意。共 19 縣市黨部主委提出連署，訴求“籲請全黨團結 延續小英執政”，團結一致，延續捍衛主權，改革有成的本土政權。



聲明指出，蔡英文執政三年來，在外交上，台美關係史上最好；在國防上，“國艦國造”順利推動；在經濟上，台商回台投資突破 2500 億、股市常態性萬點行情、失業率 19 年新低；內政上，月薪新台幣3萬以下免繳稅很有感、年金改革延續保障。蔡英文捍衛主權、推動改革，三年有成，全民有感，咸認為本黨從政同志的典範。



余天表示，2020大選是攸關台灣未來生存的關鍵一役，台灣目前面臨嚴峻的情勢，外有中國處處打壓，內有在野黨虎視眈眈，我們更應當堅持守護台灣本土政權的意志跟決心。



聲明中也說民進黨長期以來堅持立足本土、守護台灣，回應台灣人民要求穩進改革的聲音是我們的責任，因此面對關鍵的 2020 “總統”大選，要因應未來台灣的新局，我們認為唯有全黨團結，延續蔡英文穩健改革的步伐，才能推動台灣不斷前進。我們呼籲讓蔡英文繼續執政，讓改革腳步繼續前進。



連署主委名單：新北市主委余天、台北市主委陳正德、桃園市主委張火爐、台中市主委何明杰、高雄市主委趙文男、宜蘭縣主委黃建財、新竹縣主委彭瑞德、苗栗縣主委杜文卿、彰化縣主委邱建富、南投縣主委蘇昱誠、雲林縣主委廖丁賜、嘉義縣主委林沐惠、花蓮縣主委陳景豐、澎湖縣主委盧長在、基隆市主委張錦煌、新竹市主委翁枝弘、嘉義市主委黃大佑、金門縣主委吳增允、勞工黨部主委蔡坤財。