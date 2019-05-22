中評社北京5月22日電／金融業上市公司年報季報如同一面鏡子，既反映行業發展實績，也映照著金融服務的變化、宏觀經濟的走勢。前不久，上市商業銀行和保險公司2018年年報和2019年一季度季報公布。數據顯示，32家A股上市銀行營業收入同比增長15.9%，高於2018年度增速7.5個百分點，越來越多的銀行信貸資金流向民營企業和小微企業；5家上市險企保險業務保費收入及經營利潤均比去年同期大幅增長，保險業交出精彩答卷。這從一個側面有力印證，今年中國經濟開局良好、韌勁十足。



看近期，中國經濟呈現穩中有進的態勢。近日，國家統計局發布4月經濟運行主要指標。全國服務業生產指數同比增長7.4%，增速是去年9月份以來月度增速的第二高點；高技術製造業增長11.2%，比規模以上工業快5.8個百分點；就業形勢向好，全國城鎮調查失業率再降0.2個百分點……從最新的經濟運行數據來看，不管是經濟增長，還是就業、市場活力，中國經濟運行仍然處於合理區間，總體平穩、穩中有進的態勢更趨穩固。



看中期，中國經濟保持穩中向好的勢頭。我國國內生產總值增速連續14個季度保持在6.4%—6.8%區間，延續了近年來平穩增長的態勢，就業持續增加，居民收入增長略快於經濟增長，消費繼續發揮對經濟增長的主引擎作用……面對複雜嚴峻的國內外形勢，中國經濟運行實現了穩字當頭，主要經濟指標保持在合理區間並好於預期。穩中向好，不僅體現在速度上，更重要的是體現在結構優化和發展方式轉變上。近年來，在深入推進供給側結構性改革的背景下，經濟運行進入價格回升、成本下降、盈利改善、信心增強的良性循環，質量和效益顯著提升。可以說，中國經濟“穩”的格局更加牢固，“進”的姿態更加凸顯，穩中向好的態勢更趨顯著。



看遠期，中國經濟有著長期向好的大勢。從供給側看，我國生產要素綜合比較優勢沒有改變，具有勞動資源優勢、土地優勢、資本優勢、新興優勢，供給體系質量不斷提升；從需求側看，我們擁有近14億人口的超大內需市場，中等收入群體規模迅速擴大，大眾消費升級態勢明顯，為經濟運行提供著巨大韌性和內生動力；從宏觀經濟政策來看，改革開放以來我們積累了豐富的宏觀調控經驗，政策空間大、工具充足。儘管在前行的道路上，難免還會面臨新問題、新挑戰，但我國經濟長期向好的基本面沒有變，韌性好、潛力足、回旋餘地大的基本特質也沒有變。



“察勢者智，馭勢者贏”。觀察與思考中國經濟，惟有“不畏浮雲遮望眼”，才能把握發展大勢、明辨前進方向。中國經濟的航船，一直是在劈波斬浪中行進的。今天，隨著實力不斷增強、活力日益顯現、潛力持續釋放，中國經濟在高質量發展道路上行穩致遠。沿著時間的長軸線觀形察勢，我們有充分理由相信：中國經濟穩中向好、長期向好的穩定性確定性，必將戰勝各類不穩定性不確定性，推動經濟邁向高質量發展，迎來更加光明的前景。



“舟循川則游速，人順路則不迷”。穩中向好、長期向好，是中國經濟沒有改變也不會改變的大趨勢。堅定信心、攻堅克難、奮發有為，我們就能推動中國經濟的巨輪揚帆遠航，駛向更加美好的未來。



來源：人民日報 作者：李浩燃

