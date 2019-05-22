新動能，深刻改變產業供給

中評社北京5月22日電／舒展今日中國的經濟畫卷，新動能所演繹的神奇篇章躍然紙上。



在福建，幾十萬噸雞糞每年被轉化為2.1億千瓦時電；在陝西，空間大數據技術精確統計每一棵蘋果樹開花的數量，讓農民胸有成竹；墨子“傳信”，嫦娥“奔月”，北斗組網，磁浮競速……神州大地的每一個角落，創新的回響格外嘹亮，新動能正在匯聚起強大的發展勢能。



中國的新舊動能轉換，正在以看得見的方式推動中國經濟轉型升級。正如國際媒體所言，“在大眾創新的推動下，中國正變成高科技的巨大實驗室。這讓中國在過去5年裡從質量上而非數量上變成了大國。”的確，在外部經濟環境總體趨緊、國內經濟存在下行壓力的大背景下，中國經濟運行總體平穩、好於預期，新舊動能加快轉換功不可沒。



動能轉換來自“別開生面”。更輕薄的運動裝、可變形的柔性屏、能美顔的自拍手機……這些新產品、新產業的加速孕育、快速迭代，恰與高質量發展需求無縫對接。一季度，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業增加值同比分別增長14%、9.4%，增速均明顯快於規模以上工業；移動通信基站設備、城市軌道車輛、新能源汽車同比分別增長153.7%、54.1%和48.2%。近14億人對美好生活的“剛需”，就是做大蛋糕的不竭動力。



動能轉換也來自“取長補短”。經濟發展進入新常態，拼成本、耗資源的粗放發展老路走不通，也不能走。中國製造由大到強，既要充分發揮產業體系完整的傳統優勢，更要夯實根基，破除瓶頸，補足短板。近年，我國研發投入強度已超歐盟初創15國的平均水平，製造業技改投資增速大幅高於製造業投資增速，以中高端消費品、關鍵零部件和核心技術為代表的新動能，正引領實體經濟加快結構優化升級。



動能轉換更來自“此消彼長”。“騰籠”才能“換鳥”。過去三年，中國累計壓減粗鋼產能1.5億噸以上，退出煤炭落後產能8.1億噸，舊產能的淘汰為新動能騰挪出巨大空間。如今，中國每天新登記逾1.8萬家企業、1年誕生800多家科技企業孵化器、技術市場年成交合同額逾萬億元……一位位材料、醫學、信息技術界的創業典範跨界合作、攜手前行，使新動能快速崛起、加力融合，更加煥發出市場的勃勃生機。



動能轉換有賴於改革發力。要讓創新引擎轉得穩，轉得持久，還是要堅持以供給側結構性改革為主線不動搖，在八字方針上下足功夫算細賬。如果將中國經濟比為一座大花園，算清“鞏固”的減法，方能去蕪存菁，給新芽破土留足空間；做好“增強”的加法，猶如殺蟲除草，可為發芽抽穗提供保障；用准“提升”的乘法，好比施肥剪枝，能讓新苞如期盛放；而算好“暢通”的除法，則像是適時適度鬆土、澆水、控溫，換來花開不敗。八字方針協同發力，就能為新動能的生長創造更好的制度環境，讓一切創新的活力充分湧流，讓一切創造的動力競相迸發。如此，中國經濟才能花開四季，獲得可持續發展的動力。



有這樣一個細節對比意味深長：在2000年，全球市值前十大公司中沒有一家中國公司；現在，中國的科技企業阿里和騰訊已經躋身其中。在未來，隨著改革深入推進，將會有更多優秀企業生長起來，用新業態、新技術、新模式匯聚成新動能，為中國經濟提供源源不斷的動力。



來源：人民日報 作者：陸婭楠

